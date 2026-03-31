鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-01 07:43

美國汽油價格週二 (31 日) 全面攀升，正式突破每加侖 4 美元關卡，創下 2022 年以來新高，對民生與經濟帶來連鎖衝擊。對此，美國川普老神在在回應，一旦美軍撤出伊朗，汽油價格將「暴跌」。

根據美國汽車協會 (AAA) 數據，目前全美汽油平均價格達每加侖 4.018 美元，自 2 月底美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，漲幅已超過 30%。柴油價格同步走高，3 月中旬突破每加侖 5 美元，目前漲幅已逾 40%，成為市場另一大關注焦點。

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川普週二受訪時表示，隨著美方在伊朗的軍事行動接近尾聲並準備撤出，油價有望迅速回落。

他在回應媒體關於壓低油價的提問時指出，只要美國退出伊朗，「而且這將很快發生」，汽油價格就會明顯下滑。

(圖片：shutterstock)

川普也談及週二美股行情，還提到《華爾街日報》先前報導稱，他已向白宮團隊表達，即便未重新開放荷姆茲海峽，仍考慮結束對伊朗的軍事行動。

他認為市場上漲主要來自兩項因素，包括「國家更加安全」，以及伊朗出現政權變化。

副總統范斯 (JD Vance) 稍早坦言，未來幾週油價仍將面臨壓力，形容為「一段艱難時期」，但強調漲勢屬短期現象，隨著戰事結束可望回落。

美國環保署 (EPA) 亦預警燃料供應可能出現中斷，已暫時放寬部分法規，以增加市場供給。柴油價格大幅攀升，也為經濟前景增添變數。

由於柴油廣泛應用於卡車與鐵路運輸，其成本上升將逐步傳導至商品價格與物流費用，未來數月通膨壓力可望進一步升高。分析師預期，最快 4 月起，消費者將在食品與電商配送費用上明顯感受到成本增加。

伊朗對荷姆茲海峽的攻擊導致油輪通行量驟減，使全球約兩成石油供應受到影響。由於海峽幾乎處於封鎖狀態，部分產油國因儲存空間不足被迫減產，形成大規模供應中斷。

面對油價飆升，川普政府已啟動多項應對措施，包括釋出 1.72 億桶戰略儲油，並與逾 30 國協調合計釋放 4 億桶原油，以緩解市場緊張。

同時，政府也暫時放寬 E15 汽油銷售限制，並豁免《瓊斯法案》部分規範，允許外國船隻參與美國境內能源運輸，以降低物流成本。

然而，即使中東戰爭結束，也不代表消費者能立即在加油站看到價格下降。