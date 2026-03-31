鉅亨網編譯段智恆 2026-04-01 01:30

《彭博》周二 (31 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正測試一項全新 Siri 功能，未來將可在單一指令中同時處理多項任務，讓這款推出近 15 年的語音助理朝更進階人工智慧 (AI) 助理邁進。

知情人士指出，該功能預計納入今年稍晚推出的 iOS27、iPadOS27 與 macOS27 系統更新中。新功能允許用戶在一次語音指令中整合多個需求，例如同時查詢天氣、建立行事曆活動並傳送訊息，改善目前 Siri 需逐一處理指令的限制，強化使用效率。

‌



這項升級是蘋果全面翻新 Siri 計畫的一部分。公司正致力讓 Siri 具備更強的情境理解能力，包括掌握使用者個人資訊與螢幕內容，並進一步提升與應用程式的整合深度。未來用戶可透過單一指令完成複雜操作，例如搜尋照片、進行編輯並傳送給指定聯絡人。

蘋果預計於 6 月 8 日全球開發者大會 (WWDC) 發表新版 Siri 與多項「Apple Intelligence」功能。事實上，該公司早在 2024 年便展示結合 AI 的新一代 Siri，但因工程挑戰多次延後，如今預計於今年秋季正式推出。

在產品設計上，蘋果也正將 Siri 朝類似聊天機器人的形式轉型，並規劃推出獨立應用程式。此外，下一代 Siri 預計具備從網路擷取與摘要資訊的能力，內部稱為「World Knowledge Answers」，進一步提升其資訊處理與回應能力。

除了語音助理升級外，蘋果也測試新版鍵盤系統，透過類似 Grammarly 的技術提供更多自動更正與詞語建議，以改善輸入體驗。不過該功能是否隨新系統一併推出，仍待最終決定。

市場普遍認為，多指令處理能力已成為現代 AI 助理的基本功能，包括 ChatGPT 與 Google(GOOGL-US) 的 Gemini 等產品皆已支援。相較之下，Siri 長期被視為落後。此次升級有望縮小差距，並為未來更進階的個人化 AI 應用奠定基礎。