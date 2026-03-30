鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-31 05:00

2026 年 3 月，中國海關總署一組數據在半導體圈引發震動，今年前兩月半導體出口額達 433 億美元，年增率 72.6%，遠超中國整體出口 21.8% 的增速，而這也讓研究機構 Omdia 上調對今年中國半導體市場規模的預期至 5465 億美元。

真正讓行業震驚的，是「量」與「價」之間的巨大裂縫，同期出口數量僅增 13.7%，意味著中國晶片出口平均單價一年內飆升約 52%，這標誌著中國正從全球晶片的「中轉倉庫」轉型為高價值的「供應商」。

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這一轉變源於多重力量匯聚。首先是記憶體晶片的價格逆轉，全球記憶體巨頭將產能傾斜至 AI 高端產品，為中國廠商留出了填補傳統市場缺口的空間。其次是 AI 產業鏈的隱秘替代，在電源管理、信號傳輸等外圍晶片領域，中國廠商憑藉價格優勢，已深度綁定全球 AI 資料中心供應鏈。

更重要的是成熟製程的「壓艙石」效應。隨著台積電等巨頭全力衝刺先進製程，中國則集中火力擴張 28 奈米至 90 奈米成熟製程，中芯國際、華虹半導體等代工廠產能爆發，承接了全球溢出訂單。

與此同時，斯達半導、士蘭微等企業在車規級 IGBT、MCU 等領域實現突破，將中國晶片深度嵌入全球汽車與工業製造的物料清單 (BOM) 中。

儘管在尖端製程上仍受制於設備管制，但中國半導體正透過「農村包圍城市」的路徑，在成熟製程與配套晶片領域實現不可逆的全球滲透。