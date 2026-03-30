鉅亨網新聞中心 2026-03-30 22:10

伊朗戰爭爆發已達 1 個月，且目前尚無結束跡象，全球能源市場正處於高度動盪之中。隨着國際原油價格持續在每桶 100 美元以上徘徊，許多美國民眾在支付油錢或家庭取暖費用時已感受到沉重壓力。

貝萊德CEO：伊朗戰爭預計只會有兩種極端結局(圖:shutterstock)

貝萊德 (BlackRock) 董事長兼執行長芬克 (Larry Fink) 近日接受 BBC 採訪時指出，這場衝突的結局將走向兩個極端，且不存在中間路線：油價若非跌至 40 美元，就是飆升至 150 美元以上。

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最佳情境：伊朗回歸國際社會與經濟增長

芬克指出，這場衝突的第一種可能結局是伊朗被國際社會重新接納，並與波斯灣合作委員會 (GCC) 成員國和平共處。在這種「最佳情況」下，戰爭將會結束，伊朗會重新開放荷姆茲海峽。

據國際能源總署 (IEA) 數據，該海峽承載了全球 20% 的石油供應，其關閉已造成全球石油市場史上最大的供應中斷。

若海峽重啟，伊朗與委內瑞拉的原油將重新湧入市場，供應緊張的局勢將得到緩解。芬克預測，在此情境下，一年後油價可能回落至每桶 40 美元。根據能源資訊管理局 (EIA) 的經驗法則，這意味著汽油價格可能降至每加侖 2.40 美元左右，回到 2021 年初疫情復甦時期的水準。

芬克強調，這將是一個象徵「豐饒與增長」的結局。

最糟情境：長期衝突引發全球經濟衰退

然而，若伊朗選擇繼續作為「恐懼的出口商」，則會演變成第二種極端。在這種「最糟情況」下，戰爭或現有政權的對抗將持續數年，使油價維持在 100 至 150 美元的高位。

芬克警告，一旦油價飆破 150 美元，全美汽油價格可能突破每加侖 5 美元，這將對經濟產生深遠影響。

高昂的能源成本不僅衝擊駕駛人，還會透過供應鏈傳導至民生物資。由於柴油支撐著超市貨架的物流運輸，且天然氣與石油是生產化肥的關鍵投入，能源價格上漲將帶動食品價格飆升，從雞蛋到麵包都將面臨壓力。芬克直言，這極可能導致一場「劇烈且深遠的經濟衰退」。

投資者的應對之道

面對如此不確定的未來，華爾街內部看法不一。儘管川普近期發布了一些積極消息，但分析人士認為尚缺乏具體行動支持；而摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 則對局勢持「略感樂觀」的態度。