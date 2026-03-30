不怕Anthropic威脅 資安龍頭CEO豪擲千萬增持自家股 帶動Palo Alto大漲
鉅亨網編譯許家華
在軟體產業普遍低迷與 AI 新興風險的夾擊下，網路安全龍頭 Palo Alto Networks (PANW-US) 近期股價表現疲軟，但在執行長阿羅拉（Nikesh Arora）於公開市場大舉敲進價值約 1000 萬美元的自家股票後，為市場注入一劑強心針。
根據美國證券交易委員會（SEC）上週五提交的 Form 4 文件顯示，阿羅拉以每股 146.46 至 147.48 美元的價格，購入了 68085 股公司股票。完成此筆交易後，阿羅拉直接持有的股份達到 343394 股，若計入透過投資實體與年金信託間接持有的股份，其總持股數更進一步增加。
受到執行長增持的消息激勵，Palo Alto Networks 股價於週一 (30 日) 勁揚 4.99%，收在 154.35 美元。這項買入動作對華爾街而言格外顯眼，因為過去阿羅拉的申報文件多以賣出為主，且通常是為了支應受限股票單位（RSU）歸屬時所產生的龐大稅金。回顧其任內紀錄，阿羅拉上一次在公開市場買股要追溯到 2018 年 6 月，即他剛接任執行長職務的月份。
今年以來，軟體股遭遇連番拋售，Palo Alto Networks 也難以倖免。截至目前，該股在 2026 年已下跌 15%，表現遠遜於標普 500 指數同期 6.7% 的跌幅。
上週五，即阿羅拉入市買股當天，股價再次因人工智慧新創公司 Anthropic 證實正在開發新型大型語言模型（LLM）而重挫。市場擔憂新技術可能衍生出更複雜的網路安全風險，不僅波及 Palo Alto Networks，同業 CrowdStrike(CRWD-US) 也同步走跌。
事實上，Anthropic 旗下的 AI 助理 Claude 已多次引發市場恐慌。該公司於今年 2 月發布的一系列新工具，曾被投資者視為對軟體即服務（SaaS）商業模式的潛在威脅，隨後引發的拋售潮甚至蔓延至私募信貸市場。儘管面對 AI 帶來的結構性疑慮，阿羅拉此次「掏腰包」力挺自家公司的舉動，顯然暫時緩解了投資者的焦慮情緒。
延伸閱讀
- 自主AI崛起！Anthropic新模型引恐慌 市場憂AI成駭客利器 資安類股大跌
- 代號「卡皮巴拉」意外曝光！Anthropic最強AI提前現形 能力太強不敢發？
- 聯邦法官暫時撤銷川普政府對Anthropic的禁令 稱政府不得濫用「國安」名義報復
- Anthropic Claude能直接操控電腦執行任務了！網驚：秒殺了OpenClaw
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇