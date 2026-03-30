不怕Anthropic威脅 資安龍頭CEO豪擲千萬增持自家股 帶動Palo Alto大漲

鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 07:20

在軟體產業普遍低迷與 AI 新興風險的夾擊下，網路安全龍頭 Palo Alto Networks (PANW-US) 近期股價表現疲軟，但在執行長阿羅拉（Nikesh Arora）於公開市場大舉敲進價值約 1000 萬美元的自家股票後，為市場注入一劑強心針。

（圖：REUTERS/TPG）

根據美國證券交易委員會（SEC）上週五提交的 Form 4 文件顯示，阿羅拉以每股 146.46 至 147.48 美元的價格，購入了 68085 股公司股票。完成此筆交易後，阿羅拉直接持有的股份達到 343394 股，若計入透過投資實體與年金信託間接持有的股份，其總持股數更進一步增加。

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受到執行長增持的消息激勵，Palo Alto Networks 股價於週一 (30 日) 勁揚 4.99%，收在 154.35 美元。這項買入動作對華爾街而言格外顯眼，因為過去阿羅拉的申報文件多以賣出為主，且通常是為了支應受限股票單位（RSU）歸屬時所產生的龐大稅金。回顧其任內紀錄，阿羅拉上一次在公開市場買股要追溯到 2018 年 6 月，即他剛接任執行長職務的月份。

今年以來，軟體股遭遇連番拋售，Palo Alto Networks 也難以倖免。截至目前，該股在 2026 年已下跌 15%，表現遠遜於標普 500 指數同期 6.7% 的跌幅。

上週五，即阿羅拉入市買股當天，股價再次因人工智慧新創公司 Anthropic 證實正在開發新型大型語言模型（LLM）而重挫。市場擔憂新技術可能衍生出更複雜的網路安全風險，不僅波及 Palo Alto Networks，同業 CrowdStrike(CRWD-US) 也同步走跌。