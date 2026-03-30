鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-30 19:47

2025 年黃金與金礦股表現風光，氣勢延續至 2026 年初，然隨近期聯準會政策疑慮、中東局勢不確定性導致市場急於變現，金價意外回落。富蘭克林證券投顧今（30）日邀請富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德（Steve Land）來台，精準解析在波動環境下，黃金與金礦股的黃金十年投資潛力；他認為金價在 4,000 美元中段區間屬於非常健康的水平，且黃金佔全球央行總儲備的比重已從 2021 年的 13% 翻倍成長至 2025 年的 23%，5 年內上升 10%，更為黃金底部撐盤的重要力量。

針對投資人最關心的金價走勢，史蒂芬 ‧ 蘭德指出，目前的金價回落主要受短期投機資金退場及地緣政治引發的流動性需求影響。他分析，金價在 4,000 美元中段區間屬於非常健康的水平，一旦價格回落至 4,000 美元以下，預計將激發央行與機構法人的強力買盤回歸。長遠來看，由於黃金開採成本（Marginal Cost）逐年增加，且現有的礦脈資源開發愈發困難與昂貴，金價未來挑戰 5,000 美元 並非遙不可及。

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史蒂芬 ‧ 蘭德分享了一個市場忽略的關鍵：中東局勢對黃金「實體配送」的影響。他指出，全球超過 20% 的實體黃金是在中東（主要為杜拜）精煉，戰爭導致航班與物流混亂，精煉廠無法順利將產品分銷至全球，這在短期內造成了市場供需的錯位與波動。

此外，歷史經驗顯示，在金融危機或疫情爆發初期，黃金往往會隨風險資產一同下挫，因為投資人在恐慌中急於尋求「現金流動性」以支付生活所需或維持帳戶槓桿。但史蒂芬 ‧ 蘭德強調，這種回檔通常是短暫的，一旦市場趨於平穩，黃金作為非主權信用的特質將使其表現迅速反超標普 500 等股權資產。

黃金價格的另一大支柱來自各國央行。自 2008 年金融海嘯及 2022 年俄烏戰爭後，各國央行體認到資產過度集中於單一貨幣（如美元）的風險，進而大幅增持黃金。數據顯示，黃金佔全球央行總儲備的比重已從 2021 年的 13% 翻倍成長至 2025 年的 23%。史蒂芬 ‧ 蘭德預計，在全球政治日益分裂的環境下，這種多元化配置趨勢將持續，為金價提供堅實的底部撐盤力量。

相較於實體金價，史蒂芬 ‧ 蘭德更看好具備槓桿效應的金礦股。目前金礦商的評價處於歷史低點，淨資產價值比（P/NAV）僅約 0.7 倍，遠低於過去多頭時期的 2 倍水準。令人意外的是，目前的採礦業管理層表現得「極度保守」，不僅資產負債表乾淨（多數為淨現金狀態），更不再盲目舉債擴張，而是將高金價帶來的豐沛自由現金流，轉化為發放股息與執行買回庫藏股。

史蒂芬 ‧ 蘭德強調，富蘭克林黃金基金成立逾半世紀，有「一條龍」的專業評估能力，配置重點包括已進入「資源發現與可行性研究」階段的礦脈，主動避開風險最高的地質調查初期，並在中小型礦商中挖掘被市場低估的珍寶。目前基金持有中小型金礦股比重接近八成，能更精準捕捉金價上漲帶來的 2 倍利潤噴發潛力。