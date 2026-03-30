鉅亨買基金
近年來台灣投資 ETF 的聲量越來越大，許多人開始推崇「打不贏大盤，就加入它」的觀念，並將 ETF 定期定額視為投資聖杯。然而投資 ETF 真的是唯一路徑嗎？會不會定期定額台股基金是一個更好的選擇？
1. 台股基金與 ETF 優缺點比較
台股共同基金、台股 ETF 與主動式 ETF，都是投資一籃子台灣股票的方式，但核心差異仍在於投資目標與操作方式不同。台股 ETF 以追蹤大盤指數為主，屬於被動式投資，優點是費用較低、表現通常不會明顯落後大盤，但也較難創造超額報酬；台股共同基金則由專業經理人主動操作，目標是爭取打敗大盤，因此有機會掌握產業輪動與個股機會，不過管理費相對較高，基金之間的績效差異也較大。至於主動式 ETF，則是近年新出現的台股投資工具，結合 ETF 的交易形式與主動選股機制，但因商品歷史較短，長期績效與實際運作效果仍有待觀察。
台股基金和 ETF 比較
2. 定期定額投入台股基金績效勝過台股 ETF
單純的優缺點論述應該還是很難說服大家選擇台股基金作為定期定額投資的標的，因此我們進一步拿同時滿足以下兩個條件— 目前市面上規模前 10 大且成立滿 10 年—的台股 ETF 和台股基金各取平均值做比較，觀察每個月底定期定額投入且每次配息再投資的回測結果。從下圖可以看到，台股基金在近年來各天期的回測績效都勝過台股 ETF，而且若將定期定額的時間拉長至 10 年，台股基金以 462% 的績效更遠遠超過台股 ETF 的 196%！
3. 任一時刻進場一樣打敗台股 ETF
或許有些人認為近幾年來台股表現特別優異，可能導致近期績效有所失真。因此我們比較符合同樣條件的台股基金和台股 ETF 的平均值，在過去 10 年來任一月份開始進行定期定額不同天期後的平均績效。從下圖可以看到，在任何天期下，台股基金的平均績效都勝過台股 ETF，5 年期的差距甚至高達 50 個百分點，若再將每次交易 ETF 的手續費跟交易稅計入，差距將會更明顯！
鉅亨投資策略
做長期定期定額策略，選擇台股 ETF 不如選台股基金
若同樣要選擇規模最大的產品做為長期定期定額的投資標的，台股基金會比台股 ETF 更有優勢，因為台股基金不受限於追蹤指數，因此在擇股上比 ETF 彈性，而且根據本文兩種不同回測方式的績效比較，台股基金都有更出色的表現。更重要的是，善用「鉅亨買基金」全平台 0 手續費的優惠，能夠保護你的績效不被手續費吃掉！
鉅亨精選基金
|A36004
|安聯台灣科技基金
|申購
|A32026
|野村高科技基金
|申購
|A49038
|路博邁台灣 5G 股票基金
|申購
「鉅亨買基金」獨立經營管理
本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。
基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 -1]*100%。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢基金資訊觀測站。
投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。
鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw
公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 18 樓 B 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00
下一篇