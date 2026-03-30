鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-30 19:50

儘管以色列與美國近期對伊朗境內目標發動空襲並清除其高層領導人，但在開戰一個月後，伊朗顯然已取得一項重大的戰略勝利：強化了對全球能源咽喉——荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的實質控制。

根據船舶追蹤數據顯示，在戰事爆發後的第一個完整月份 (3 月)，每日通過荷姆茲海峽的船舶數量從正常時期的 135 艘驟降至僅約 6 艘。在極少數仍能通行的油輪中，高達 80% 屬於伊朗或其友好國家。

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目前，幾乎所有跨越海峽的船隻都必須遵循伊朗批准的航線，緊貼伊朗海岸航行，並經常需要事先進行外交溝通以尋求安全許可。

伊朗更計畫透過立法程序，將這種控制手段「制度化」。新法律擬對過境船舶徵收「通行費」，並要求提供詳細的貨物與船員資訊。為了配合這項正常化控制的舉措，伊朗近期甚至減輕了電子訊號干擾，以利於其認可的導航作業。

伊朗將海峽封鎖視為對抗美、以軍事力量的高效不對稱武器。本月布蘭特原油價格已飆升近 60%。最具諷刺意義的是，當區域競爭對手如伊拉克的出口量暴跌 80%、沙烏地阿拉伯下降逾四分之一時，伊朗自身的石油出口量反而比 2025 年平均水準增長了約 8%，主要銷往中國，為德黑蘭帶來數億美元收入。

德黑蘭的控制力已轉化為強大的外交影響力。印度、土耳其、泰國等能源需求國紛紛尋求伊朗的批准以緩解能源短缺。甚至華盛頓為了平抑國際油價，也不得不做出讓步，暫時豁免對部分伊朗石油的制裁。

儘管《聯合國海洋法公約》規定了過境通行權，但由於伊朗與美國均未正式批准此公約，法律約束力有限。目前，保險業者已將此海域列為戰區，保險費率飆升至船隻價值的 1.5% 至 10%。