鉅亨網編譯陳韋廷
美以伊衝突引發全球市場劇烈震盪，在這場波及股票、債券、大宗商品及外匯的風暴中，亞洲貨幣呈現顯著分化態勢，從 2 月底衝突爆發至 3 月 26 日，印度盧比與韓元兌美元貶幅最為突出，馬幣相對溫和，人民幣則波動有限。這種差異背後，折射出不同經濟體應對油價衝擊的結構性韌性差異。
印度盧比成為本輪波動中最脆弱的貨幣之一。作為全球第三大石油進口國，印度原油高度依賴外部供應，油價飆升直接推高其進口成本，導致經常帳惡化。同時，印度企業為支付能源帳單加劇購匯需求，資本外流壓力顯著，印度股市 3 月出現明顯淨流出。
市場定價機制也清晰顯示，能源依賴度高的經濟體在外部衝擊下首當其衝。
韓元表現疲軟則源自於多重壓力疊加。南韓作為第四大石油進口國，油價上漲不僅推升輸入型通膨，更壓縮央行政策空間，降息恐引發通膨失控，維持高利率則抑制經濟成長。此外，南韓經濟高度依賴半導體出口，全球科技需求不確定性加劇了資本對韓元資產的擔憂。跨境資金撤離並非單純避險，而是對油價衝擊、外需走弱與產業週期下行的綜合反應。
馬來西亞令吉相對穩定，得益於其淨能源出口國地位。油價上漲反而改善其貿易收支，為財政和出口提供緩衝。雖然令吉未必因中東衝突而走強，但市場對其定價明顯區別於能源進口國，成為本輪波動的「對照組」。
人民幣的韌性則展現了中國經濟的獨特優勢。儘管是最大石油進口國，中國實施有管理的浮動匯率制度，且持有 3.43 兆美元外匯儲備，能有效平滑短期波動。
去年 1.2 兆美元貿易順差為結匯提供充足彈藥，出口創匯能力削弱了油價對經常帳的衝擊。監管層透過預期管理與政策工具，為匯率穩定建構了雙重保障。
這場貨幣分化揭示出市場對經濟體抗風險能力的精準定價。印度暴露於能源依賴與資本外流雙重壓力，南韓也面臨油價、外需與產業週期三重挑戰，大馬則因能源出口國身份獲得天然緩衝，中國則憑藉外匯儲備、貿易順差與匯率管理體系構建了防波堤。
對投資人而言，本輪波動傳遞出明確訊號：必須重新評估資產背後經濟體的能源結構、政策空間與外部收支韌性。依賴外部融資、通膨消化能力弱的經濟體資產需保持警覺，而具備穩健基本面與政策緩衝的資產，如人民幣相關品種，展現出更強的抗壓性。
在 AI 產業鏈需求仍具潛力的背景下，南韓、台灣等地的科技資產恐已進入價值觀察區間。外匯市場作為全球最靈敏的定價樞紐，始終率先映現經濟體的真實脆弱性與穩定性。
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