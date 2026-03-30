鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 09:20

美以伊衝突引發全球市場劇烈震盪，在這場波及股票、債券、大宗商品及外匯的風暴中，亞洲貨幣呈現顯著分化態勢，從 2 月底衝突爆發至 3 月 26 日，印度盧比與韓元兌美元貶幅最為突出，馬幣相對溫和，人民幣則波動有限。這種差異背後，折射出不同經濟體應對油價衝擊的結構性韌性差異。

印度盧比成為本輪波動中最脆弱的貨幣之一。作為全球第三大石油進口國，印度原油高度依賴外部供應，油價飆升直接推高其進口成本，導致經常帳惡化。同時，印度企業為支付能源帳單加劇購匯需求，資本外流壓力顯著，印度股市 3 月出現明顯淨流出。

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市場定價機制也清晰顯示，能源依賴度高的經濟體在外部衝擊下首當其衝。

馬來西亞令吉相對穩定，得益於其淨能源出口國地位。油價上漲反而改善其貿易收支，為財政和出口提供緩衝。雖然令吉未必因中東衝突而走強，但市場對其定價明顯區別於能源進口國，成為本輪波動的「對照組」。

去年 1.2 兆美元貿易順差為結匯提供充足彈藥，出口創匯能力削弱了油價對經常帳的衝擊。監管層透過預期管理與政策工具，為匯率穩定建構了雙重保障。

這場貨幣分化揭示出市場對經濟體抗風險能力的精準定價。印度暴露於能源依賴與資本外流雙重壓力，南韓也面臨油價、外需與產業週期三重挑戰，大馬則因能源出口國身份獲得天然緩衝，中國則憑藉外匯儲備、貿易順差與匯率管理體系構建了防波堤。