鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 15:00

荷姆茲海峽航運中斷引發的全球石油危機正進入第五周，市場供需平衡面臨嚴峻考驗。儘管多道防禦機制暫緩衝擊，但若衝突持續，全球恐面臨每日 800 萬桶原油供應缺口，相當於德法英義西五國消費量，「需求毀滅」將成為不可避免的解決方案。

每日800萬桶缺口！專家：全球能源緩衝機制快撐不住 石油危機逼近「需求毀滅」臨界點(圖:shutterstock)

目前國際油價維持在每桶 100 美元左右，較歷史危機高點溫和，主要得益於三重防禦機制協同作用。一是來自商業庫存消耗，產業迅速動用儲備彌補缺口；第二道防線靠的是沙烏地阿拉伯和阿聯的繞行管道，將部分原油轉移至紅海與阿曼灣出口；第三道防線則是多國釋放戰略石油儲備，輔以川普政府的口頭干預緩解市場恐慌。

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根據 Rystad Energy 估算，上述措施彌補約 60% 供應損失，即每日 1200 萬桶，但剩餘缺口仍高達每日 800 萬桶，且防禦手段、時效性。

Rystad Energy 首席石油分析師 Paola Rodriguez-Masiu 指出，系統已從「有緩衝」轉為「極度脆弱」。

國際能源總署 (IEA) 則建議透過政策性手段有序降低需求，如調整高速公路限速、限制暖通空調使用、推行遠距辦公等。發展中國家已率先行動，巴基斯坦、菲律賓等國開始實施節能措施，但主要已開發經濟體因顧慮民眾反彈尚未跟進。

市場機制下「需求毀滅」已顯現端倪。非洲、東南亞等地成品油價格高漲已抑制消費，部分化工廠被迫停產。

支付能力差異將導致能源貧窮國家首當其衝。全球 55% 的石油消費集中在美、中、歐等富裕經濟體，這意味著初始衝擊將由弱勢經濟體承受。若危機延續數月，壓力終將傳導至全球工業核心區。