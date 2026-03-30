鉅亨網新聞中心 2026-03-30 12:10

上週五（27 日），伊朗對沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地發動導彈與無人機聯合攻擊，美軍一架 E-3「哨兵」空中預警與指揮控制機遭到嚴重損毀。美媒報導指出，受損情況可能無法修復，而網路上也流傳該架預警機被炸成兩截的畫面，引發高度關注。

美軍E-3「哨兵」預警機遭伊朗襲擊！ 傳損毀嚴重難修復。(圖：Shutterstock)

根據《空軍暨太空軍雜誌》（Air & Space Forces Magazine）報導，上週五（27 日），伊朗對沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地發動導彈與無人機聯合襲擊，美軍一架關鍵的 E-3 預警機嚴重受損，多架空中加油機受波及，造成十餘名軍人受傷，其中兩人傷勢危重。

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此次受損的 E-3 預警機由於機齡老化，損毀程度極高，專家認為幾乎無法修復，對美軍在中東的戰場管控能力將造成顯著衝擊。美國官方目前尚未對該消息發表回應。

蘇丹王子空軍基地是美軍在中東的重要樞紐，部署多類對伊作戰支援飛機。事發前基地共有 6 架 E-3 預警機，而此次受襲的正是其中一架。

《空軍暨太空軍雜誌》結合網路影像及飛行特徵確認，受損機型確為 E-3，損毀程度極高。美國「戰區」網站指出，雖然圖片尚未完全驗證，但初步判斷可信度高。

E-3「哨兵」是美軍空中預警與指揮控制核心裝備，自 1970 年代末服役，由波音 707 改裝，機背搭載直徑 9.1 米旋轉雷達罩，配備 AN/APY-2 雷達系統。

該戰機可在數百公里外追蹤無人機、導彈及戰機，為指揮層提供即時戰場態勢，協調己方力量與友軍行動，素有戰場「棋局掌控者」之稱。

E-3 曾廣泛參與美國出兵科威特的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）、科索沃、伊拉克與阿富汗等多場戰爭。

然而，E-3 服役逾數十年，性能逐漸落後，機隊規模持續縮減，目前僅剩 16 架，2024 財年任務就緒率約 56%，即任何時刻僅有約半數可執行任務。

此外，其雷達依賴機械旋轉，長期使用導致維護難度大幅增加，而替代機型部署尚未完成，現有機隊難以填補戰損缺口。

對此，美軍退役空軍上校韋納布爾斯表示，此次遇襲將嚴重削弱美軍在波斯灣地區的態勢感知能力，關鍵機型數量有限，無法替換。

前 F-16 飛官、美國空軍協會（AFA）智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）主任 Heather Penney 指出，E-3 在空域協調與目標定位中不可或缺，其受損將直接影響美軍戰場管控，戰鬥機飛行員將失去重要支援。

美國智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）分析，伊朗此次襲擊並非隨機，而是精準瞄準美軍雷達、通訊設施及軍機等關鍵目標，意圖實施「非對稱反空中作戰」，削弱美軍空中力量投送能力。

據美軍官員透露，自「史詩狂怒」行動開展以來，已有超過 300 名美軍受傷、13 人死亡，空中受損飛機約 20 架，包括 F-15E 戰鬥攻擊機、KC-135 加油機、MQ-9「死神」無人機，以及 F-35 隱形戰機。

此次受損的 E-3 原為一線部署機型，其損失將進一步加重剩餘 15 架的任務負擔，加速整體機隊耗損，可能導致美軍在中東的戰場管理出現空白。

美軍計畫以 E-7「楔尾」預警機替代老舊的 E-3，E-7 搭載先進有源相控陣雷達，使用電子波束掃描技術，性能升級、維護成本更低。

美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）曾於 3 月 25 日表示，自 2 月 28 日衝突爆發以來，伊朗導彈與無人機發射量下降 90% 以上，但此次襲擊顯示，伊朗仍保有遠程打擊能力，持續對美軍關鍵基地與核心目標發起攻擊。