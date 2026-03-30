鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 17:00

巴拿馬上月強行接管由中資企業長江和記營運近 30 年的克里斯托瓦爾港與巴爾博亞港，此舉迅速引發一系列連鎖反應，中國外交部在事發隔天的 2 月 24 日明確表態將堅決維護中國企業合法權益，而巴拿馬總統穆利諾則強調「不接受外部壓力」，並在不到 48 小時內便將兩港臨時移交地中海航運旗下 TIL 與馬士基 APM Terminals 營運，租約 18 個月。

這場爭端迅速從區域性摩擦升級為全球航運業關注的焦點。自 3 月 8 日起，中國港口對巴拿馬籍船舶實施嚴格檢查，5 日內滯留 28 艘有安全缺陷的船舶，占同期外籍被扣船隻總數的 75.7%，此舉直擊巴拿馬經濟命脈，因該國作為全球最大「方便旗」註冊國，擁有超 8600 艘註冊船舶，年度註冊費收入高達 6.5 億美元。

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隨著多國航運公司緊急變更船旗，巴拿馬每日損失約 180 萬美元收入，3 月 10 日更成為中國反制措施的關鍵轉捩點。中國海關大幅提升巴拿馬農產品檢疫標準，直接影響佔巴拿馬出口總額 39% 的對中貿易，其中香蕉、鳳梨等熱帶水果 70% 以上出口市場遭遇重創。

同日，中國海運宣布全面暫停巴爾博亞港業務，中國國內航運企業隨之將貨物分流至拉丁美洲替代港口，導致巴拿馬每日損失過路費 80 萬美元。

更嚴峻的是，中國暫停包括 14 億美元運河第四大橋在內的所有新投資項目，使巴拿馬長期發展規劃陷入停滯。

此外，全球航運巨頭態度發生戲劇性轉變。在遭遇中國交通部等部門約談後，馬士基與地中海航運立即調整立場，轉而說服巴拿馬政府緩和與中國關係，這兩大集團深諳中國市場分量，二者九成新船訂單依賴中國船廠，全球物流網絡更離不開中國港口支援。

專業航運公司態度的轉變，使得巴拿馬港口面臨營運困境，昔日優質資產恐將淪為負累。

3 月 13 日，巴拿馬運河事務部長 José Ramón Icaza Clement 公開表示，「中遠海運暫停業務令人措手不及」，並呼籲恢復合作。此番表態被視為委婉服軟，但巴拿馬仍迴避核心問題。

與此同時，長和集團已向國際商會仲裁院提起仲裁，索賠 20 至 50 億美元，並要求恢復經營權。

基於《紐約公約》的裁決可在 170 多個國家執行，巴拿馬海外資產面臨凍結風險。

此次事件凸顯全球貿易格局的深層變革。中國透過港口營運、船舶製造、市場准入等多重優勢，展現出不依賴軍事力量的全球經濟影響力。儘管巴拿馬地處美軍戰略涵蓋地區，但中國透過精準經濟反制有效維護了企業權益。