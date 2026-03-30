新華社：誤判伊朗局勢 川普政府陷入四重困境

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 08:40

美國總統川普近期接連釋放止戰訊號，聲稱美伊正在進行談判，但伊朗方面多次否認。伊朗上周三 (25 日) 晚間以「五個必須」正式回應美方 15 點停戰協議，並在上周五 (27 日) 強調只有伊朗才有權為結束戰爭設定條件，美國和以色列將被迫接受這一現實。

新華社：誤判伊朗局勢 川普陷入四重困境(圖:shutterstock)

《新華社》報導，目前跡象顯示，雙方正經調解方進行某種形式接觸，但戰事何時終結，主導權並不全在美國手中，川普政府因這場衝突已陷入四重困境，退出意願日趨明顯。

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美國戰略界普遍認為，川普實被以色列總理尼坦雅胡拖入衝突泥潭，至少出現兩大誤判；一是企圖在伊朗複製「委內瑞拉模式」，二是以為伊朗政權會一擊即潰。

但現實是，遭受重創的伊朗政權不僅鞏固了權力，立場反而更加強硬，美國低估了伊朗國內應對外部威脅的高度共識與抵抗意志，正被拖入一個「邊打邊升級、卻無清晰終點」的循環。

伊朗的回應策略類似「可控升級施壓」，即透過不斷抬高對手成本，讓戰爭本身變得難以承受，而非單純追求軍事制勝。

美國外交關係協會名譽會長 Richard Haass 指出，川普政府對伊軍事行動既未獲國會授權，也缺乏公眾和盟友支持，目標反覆變動，如今正為「準備不足」付出代價。

誤判直接導致川普政府面臨​​四重結構性困境。首先是外交孤立：北約盟友拒配合美國關於保障荷姆茲海峽通航的呼籲，德國總理梅爾茨明確表示不參與相關軍事行動。其次是彈藥消耗，因權威數據顯示，美軍在衝突爆發 36 小時內已消耗 300 多枚「愛國者」攔截彈，波斯灣國家亦用掉 280 枚，補充或需數年。

曾在拜登政府任職的 Thomas Wright 指出，美國已從南韓搬走「薩德」系統，並從日本調動陸戰隊遠征部隊，戰爭成本遠高於伊朗，消耗戰明顯不利於美方。

第三是政治裂痕：多項民調顯示多數美國民眾反對對伊動武，川普支持率持續走低，「讓美國再次偉大」陣營內部出現分化，部分網紅公開質疑戰事違背反干預理念，加上油價高漲、股市下跌、美債殖利率上升，白宮不得不考慮壓低油價，防止戰爭成本進一步外溢。

最後則是美以分歧。卡內基國際和平研究院學者 Eric Lob 分析指出，美以不僅在「怎麼打」上存在分歧，更在「打成什麼樣才算贏」上各執一詞。