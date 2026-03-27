鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-27 19:24

國泰金控 (2882-TW) 今 (27) 日舉行法說會，外界關注國泰世華銀行海外布局，發言人暨私銀執行長傅伯昇指出，已遞件申請日本東京與印度孟買分行，盼精準對接台商半導體供應鏈轉移趨勢。針對地緣政治風險，他表示，已針對中東衝突完成三種情境壓力測試，目前曝險僅約 28 億元、且資產品質佳，整體風險可控；至於私募信貸風暴，國泰世華零曝險、零虧損，私銀 4 檔產品申贖如常，流動性並未受到波及。

外界關注國泰世華銀行近年海外布局步調較同業來得慢，對此，傅伯昇表示，目前已正式向日本金融廳遞件申設東京分行，根據以往經驗，審查時間至少需要 1 年，希望能趕在 2027 年前取得執照，國泰世華看好半導體供應鏈轉移商機，未來也不排除在福岡設立出張所。此外，印度孟買分行的申設也正在當地主管機關審核中，展現國泰世華完整串聯東南亞與東北亞供應鏈金融中心的企圖心。

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針對中東衝突引發的油價波動與地緣政治風險，傅伯昇表示，銀行內部已進行嚴謹的加壓測試，模擬「輕微短期、中期、長期」三種不同情境。測試結果顯示，即便在最壞的長期通膨情境下，對整體授信部位的影響仍處於可控範圍，且資本適足率 (BIS) 均能維持在預期規範內。他強調，國泰世華在中東地區的財務投資僅約 28 億元，且多為高評等、國家支持的企業債，並無伊朗等受制裁國家的曝險。

傅伯昇指出，雖然目前評估中東戰事未必會演變成長期衝突，但考量油價若破百將衝擊各國通膨與貿易成本，銀行會啟動更趨嚴謹的授信審核機制。除了針對能源依賴度高的產業進行部位檢視，也會特別關注關稅戰爭與供應鏈轉移對企業還款能力的影響。

他強調，未來在擴張外幣放款的同時，將維持審慎的風險胃納，預計 2026 全年信用成本將持平在 25 bps 左右，力求在成長動能與資產品質之間取得平衡。

在核心業務上，傅伯昇表示，預估 2026 年放款將維持雙位數成長，關於今年 1 月淨手續費收入略微下滑，他解釋主因是「小樹點」權益兌換率的會計估計變動所致，屬一次性調整，目前來看，財管動能 (基金、保險銷售) 與信用卡海外刷卡手收成長動能依然強勁，全年營運成本率目標維持在 51% 左右。

針對近期引起市場擔憂的私募信貸風暴，國泰人壽與國泰世華銀行皆未投資相關資產，但國泰世華私人銀行有上架 4 檔私募信貸產品，合計約 1 億美元規模，合作對象均為全球頂尖 GP(普通合夥人)，目前旗下客戶不僅無虧損，申贖機制也完全正常，並未受市場流動性緊縮影響，充分展現銀行在產品篩選與 KYC 上的嚴謹標準。

談及國泰世華進駐高雄專區狀況，傅伯昇指出，金管會開放 22 項高資產專區試辦業務，可望進一步延長試辦。國泰世華目前已申請並開辦其中 21 項，預計近期將補足最後 1 項。

他表示，目前試辦業務多集中於 OBU，未來努力的方向是將這些具實質效果的試辦項目挪移至 DBU 擴大辦理。