技嘉強推Z890主機板搶攻硬體升級商機 AI伺服器放量助攻今年營運攀峰
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 顯示卡與主機板大廠技嘉科技宣布推出專為英特爾 (INTC-US) 新世代處理器打造的 Z890 PLUS 系列主機板。新產品導入獨家超頻與記憶體加速技術，期望能充分發揮主流電腦系統的性能潛力並搶攻高階硬體升級商機。
此次發售的 Z890 PLUS 系列主機板搭載獨特的 Ultra Turbo Mode 功能，最高可為處理器帶來高達百分之 40 的效能提升。該系列同步導入突破性的 D5 Duo X 技術，將記憶體效能推升至 DDR5-10266 的驚人速度，打破過往提升容量需犧牲頻率的硬體限制。
除了主機板業務持續推陳出新，技嘉在人工智慧伺服器領域的布局也邁入收割期。今年上半年將以 B300 與 GB300 伺服器為出貨主力，下半年則預計配合晶片大廠時程推出新一代 Vera Rubin 平台產品。
為應付龐大的市場需求，技嘉預估今年資本支出將擴增至 20 至 25 億元，以加速建置全球在地化產能與自有算力。針對近期記憶體供應吃緊的狀況，管理層強調將透過供應鏈協調維持營運穩健，看好今年雲端與地端三大產品線持續帶動營收成長。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 技嘉旗下技鋼前進德國參展CloudFest 大秀新世代液冷、Edge AI架構
- 技嘉合作推動NVIDIA NemoClaw 建置台灣AI工廠支援最新平台
- 技嘉旗下技鋼參展GTC大會 看好今年算力剛需持續成長
- 技嘉AI伺服器滿載與主機板新品齊發 全年成長持續看旺
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告