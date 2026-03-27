技嘉強推Z890主機板搶攻硬體升級商機 AI伺服器放量助攻今年營運攀峰

此次發售的 Z890 PLUS 系列主機板搭載獨特的 Ultra Turbo Mode 功能，最高可為處理器帶來高達百分之 40 的效能提升。該系列同步導入突破性的 D5 Duo X 技術，將記憶體效能推升至 DDR5-10266 的驚人速度，打破過往提升容量需犧牲頻率的硬體限制。