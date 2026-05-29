鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-29 20:12

國泰金控 (2882-TW) 今 (29) 日舉行 2026 年第一季法人說明會，法人高度關注股利政策，對此，國泰金控總經理李長庚、財務長陳晏如及國泰人壽總經理林昭廷共同為市場打了一劑強心針。在新制開帳的資產重分類完成後，國壽的 CSM 與經常性收益可預測性極高，人壽相當於進入了「開門就賺錢」的穩定軌道上，經營團隊對今年獲利展望、明年配發股利動能相當樂觀。談及金融整併，李長庚表示，一直有在評估，但國泰絕不盲目為了併而併，必須有互補與綜效才會尋求，同時呼籲政府應鼓勵銀行整併，才能助台灣科技廠商征戰世界。

關於股利配發的計算基礎，陳晏如解釋，不論接軌前後，配息的可分配盈餘底氣，關鍵都在於「綜合損益」的表現，這必須把 OCI(其他綜合損益) 項下的股票未實現與已實現資本利得給納入考量。

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林昭廷透露，受惠於股市強勁上攻，截至 5 月底，光是國泰人壽端放在 OCI 項下的國內外股票未實現利益，就已經大幅衝高至超過 2700 億元的水準。

在整體獲利上，林昭廷罕見用極度樂觀的態度來說明，他直言，人壽端前五個月的綜合損益表現非常好，今年獲利很有機會打破 2021 年寫下的歷史新高紀錄，若從金控集團的角度來看，整體資本量能與淨值皆迎來大豐收，獲利與資產增長非常豐厚正向。

至於未來的股東配發率，陳晏如表示，金控股利政策一致性的承諾絕對不變，雖然下半年還要等待主管機關針對國壽接軌後的監理指標給出進一步的指引，但配息的第一優先準則，就是確保提供給股東一個「跟同業相比，更具有競爭力的股息殖利率」的水準。

展望未來，金控整體的資本配置戰略也將迎來轉變。國泰金總經理李長庚表示，過去幾年為了因應新制接軌，金控把大多數的資源、尤其是珍貴的資本資源，都優先配發給人壽子公司去填補過去的包袱。導致像是國泰證券、國泰期貨這幾年雖然內生動能很強、成長速度飛快，但在金控要求股利上繳下，過去幾年並沒有保留多少現金給他們做增資，確實有點委屈了。

不過，今年順利接軌之後，集團就開始重新討論內生與外生增長的戰略。國泰金控董事長蔡宏圖已於今年新春團拜中下達指示。

李長庚透露，目前內部已經規劃好要幫國泰證券與國泰期貨進行新一輪的資本強化與增資，董事會已經在走程序當中，不過，一切須待國泰金控正式對外公告。增資後，除了接單量能提升，證券在自營、權證等其他業務上也更有空間操作。他也引述超微 (AMD) 董事長暨執行長蘇姿丰以棒球比賽比喻 AI 發展「現在才打到第三局而已」，期待市場繼續熱。

媒體關注，國泰金是否已經開始著手尋找併購標的，李長庚說，國內的併購機會一直持續在看、在接觸、在研究，但他打趣的說，「現在看外面的消息，常常要留一隻眼睛看真相，有些人寫故事很好看，但我們要用另一隻眼睛去看事實的真相。」

李長庚強調，國泰金控絕對不會為了併購而併購，這是他從過去到現在一貫的紀律，一定要看有沒有綜效、有沒有互補性，能為集團創造新價值的才會去追求；絕對不會僅僅為了「想要壯大規模、想要當第一名」就盲目去併購。

他更點出台灣金融業的結構痛點，以國泰金內部來看，除了國泰人壽市占率最大、產險有 1 成多之外，其他子公司都還有成長空間。特別是國泰世華銀行，在台灣存放款市占率其實只有 5% 多、不到 6%，「台灣銀行業結構太破碎，目前沒有一家銀行可以打世界盃，連打洲際盃都有點辛苦。」

雖然國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，但台灣科技大廠去美國投資，動輒就是 100 億、200 億美元的超大規模，台灣根本沒有任何一家銀行有能力單獨吃下。他強調，銀行市占率至少要拉高到 15% 到 20% 才夠大、有競爭力，政府應該從國家策略的角度出發，鼓勵大銀行整併，銀行規模夠大，才能跟著台積電、聯發科等台灣科技龍頭一起去打國際盃、征戰世界。