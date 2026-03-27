鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-27 17:57

國泰金控 (2882-TW) 今 (27) 日舉行 2025 第四季法說會，由總經理李長庚親自主持，市場關注子公司國泰人壽投資獲利情形，根據財報顯示，去年於股海實現資本利得 1148 億元，持平前年，當中台股投報率上升至 16%，國壽總經理林昭廷透露，截至今年 2 月底，國內外股票未實現利益已衝破 1400 億元，相較於 1 月 1 日基準，整體部位在短短兩個月內回升近 1000 億元，可有效抵銷債券部位受高利率影響的評價壓力，並讓國壽淨值比維持在健康水位。

受惠金融市場回溫及子公司營運動能強勁，國泰金控 2025 年稅後純益達 1076 億元，年減約 3%，每股稅後純益 (EPS) 達 7.06 元，主要反映人壽 12 月一次性提列外匯價格變動準備金，不過，各子公司核心業務動能強健，銀行、產險及證券稅後純益皆創歷史新高。

‌



國泰人壽去年稅後純益 566 億元，持續以價值導向策略累積 CSM，美元傳統型商品及投資型商品銷量成長，帶動 FYP、FYPE 及 VNB 持續成長 ，經常性收益率提升，股利收入年成長 11%，淨值比達 9.4%，資本維持強健。

觀察國泰人壽去年資產配置情形，國內股票部位為 5440 億元、占比 6.7%，投報率為 16.1%；國外股票部位 4170 億元、占比 5.2%，投報率為 12%；現金及約當現金僅 1870 億元，占比 2.3%。

國壽全年股票類實現資本利得 1148 億元，與前年大致持平，債券類實現資本利得 60.38 億元，年增 430%；另外，不動產投資損益 87.45 億元，年增 796%。

國泰世華銀行去年稅後純益達 435 億元，年成長 13% ，連續五年創新高。放款年成長 8%，各項放款成長動能穩健；存款年成長 15%，維持相對高活存比之優勢。受惠美國降息，帶動資金成本下降，第四季淨利差及存放利差季增率皆提升；外幣金融資產配置調整，全年淨利差持平前年水準，預估 2026 年也將維持持平。