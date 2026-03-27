鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-27 18:34

國泰金控 (2882-TW) 今 (27) 日舉行 2025 第四季法說會，由總經理李長庚親自主持。針對外界最關心的股利政策，管理層明確表態，目前金控端配發量能「十分充足」，目前帳上來看，至少配出去年現金股利 3.5 元水準沒問題。隨著國泰人壽接軌壓力減輕，國泰金總經理李長庚透露，將遵循董事長蔡宏圖「加速成長」的指示，重啟過去幾年放緩的併購步伐，轉向積極評估，會優先鎖定具備綜效的證券與投信標的，相對來說，海外機會較大。

國泰金 2025 年仍繳出不錯的成績單，稅後純益達 1076 億元；財務長陳晏如特別點出，若還原去年底國壽一次性提撥 217 億元至外匯價格變動準備金，實質稅後純益高達 1250 億元，僅次於 2021 年，為歷史次高紀錄。

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法人高度關注股利政策，根據公告，國泰人壽已依現行辦法向主管機關申請上繳盈餘，換算現金股利配發率約為 30%。對此，陳晏如表示，去年底雙重槓桿比率 (DLR) 為 120.68%，金控端配發量能「十分充足」，至於是否至少持平去年現金股利 3.5 元水準，她直言，「目前帳上來看沒問題」。

李長庚重申，股利政策屬董事會職權，但經營團隊充分理解股東對於殖利率的期待，將參考同業水平，力求提供具競爭力的配發方案，以回饋長期支持的投資人。

國壽總經理林昭廷補充，國壽董事會公告上繳金控約 30% 的盈餘，是嚴格依照現行保險業監理辦法，在扣除法定盈餘公積及多項特別盈餘公積後，計算出可分配盈餘的結果。這 30% 並非公司設定的固定目標或未來常態，純粹是會計結算後的數據。

由於特別盈餘公積的提列受未實現損益波動影響極大，未來每年的上繳金額仍須視當時的財務狀況與公積規範重新計算，投資人不應以此比例預期往後的配發率。此外，最終仍須經過金管會審核，主管機關有權依監理考量要求縮減上繳金額。

不過，人壽今年接軌已經進行重分類，FVOCI 的資本利得處分後可轉入保留盈餘，可望進一步強化國泰金控發放現金股利的能見度。林昭廷透露，未來每季法說都將揭露 OCI 處分轉入盈餘的金額，向投資人證明即便面臨新制接軌，仍具備穩定的配息實力。

近年多家金控發起併購戰，積極擴張版圖，外界關注，國泰金控今年是否也開始積極評估？對此，李長庚透露，在長期發展策略上，董事長蔡宏圖已於今年開春團拜之際正式下達「加速成長」的命令，除了除了內生成長外，隨著壽險端順利接軌 IFRS 17 與 ICS 新制，國泰金將重啟過去幾年放緩的併購步伐。

李長庚坦言，過去幾年都以人壽順利接軌為營運核心目標，金控整體擴張步伐相對放緩，如今隨著接軌壓力減輕，經營團隊將展現比過去更積極的態度，全面尋求擴張契機。

在併購標的選擇上，李長庚分析，目前國外併購的機會與綜效空間相對大於國內。他強調，國泰金具備豐富的跨國併購經驗，雖然曾在印尼市場遭遇挫折，但已深刻汲取教訓，這也讓團隊在挑選標的、評估合作結構與規避風險上更加審慎精準。