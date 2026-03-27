鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 18:51

生成式 AI 正從「問答顧問」演化為能自動執行的「代理式 AI（Agentic AI）」，如：當紅開源軟體 OpenClaw（野生龍蝦）」。安侯企業管理（股）公司執行副總經理謝昀澤指出，這種結合 RPA 執行力與 LLM 理解力的「龍蝦員工」，雖能 24 小時處理機場接送預訂或供應鏈核對，但技術仍像「聰明但經驗不足的實習生」易出錯，他強調，企業導入前須具備成熟 AI 經驗、良好數據治理及清楚 SOP 這 3 項基礎，才能安全駕馭。

謝昀澤分析，過去幾年爆紅的生成式 AI，比較像一位聰明但被動的顧問：你問它答，幫你寫報告、整理資料。但現在科技圈開始流行一種新的 AI 型態—代理式 AI（Agentic AI），它不只是回答問題，而是能自行拆解任務、搜尋資料、操作系統，甚至完成整個工作流程。

‌



黃仁勳最近就形容這類技術可能是「下一個 ChatGPT」，而 NVIDIA （NVDA-US）推出的企業級 AI 代理平台 NemoClaw 被業界戲稱為「西裝龍蝦」，正是為了解決當紅開源軟體 OpenClaw（野生龍蝦）目前「難安裝」與「不安全」的痛點，象徵 AI 代理正從工程師的玩具，逐漸變成企業營運的新基礎設施。

謝昀澤表示，代理式 AI 最吸引企業的地方，在於它結合了機器人流程自動化（RPA）的自動化執行力，加上大型語言模型（LLM）的理解能力。因此 AI 不只是回答問題，而是可以自己完成整個任務流程。

他透露，近期有台灣信用卡服務業者，由代理式 AI 自動完成客戶機場接送服務的預訂與支付。消費者透過對話介面提出需求，提供地點、時間及人數後，代理式 AI 隨即媒合供應商並提供推薦方案，待消費者選定後，AI 便以綁定的信用卡完成預訂與支付。此外，代理式 AI 也可應用於供應鏈的發票與訂單核對，自動讀取郵件附件、提取資料，並登入 ERP 系統比對，若發現金額異常，甚至能整理原因並生成報告交由財務確認。

不是每一家都適合「養蝦」

謝昀澤強調，這些龍蝦員工幾乎可以 24 小時不間斷工作。舉凡具備全天候、跨系統、高頻率、大數據特性的企業任務，特別是客服互動、內部行政流程、資料整理等低風險工作，都可能成為 AI 龍蝦優先上工的領域。

然而，謝昀澤也提醒，龍蝦越聰明，闖禍的本事也越大。他指出，目前最新的龍蝦工具仍不夠成熟，任務失敗率極高。以台灣網路訂購票証為例，常卡在人機驗證機制、登入流程、網頁變動與付款安全等環節。謝昀澤形容，目前代理式 AI 仍像聰明但經驗不足的實習生，懂任務卻不一定穩定完成。若授權過大，甚至可能出現 AI 為了幫主人買滑鼠，結果擅自刷卡升級整套電競設備，或誤判任務而刪除老闆重要郵件的風險。

謝昀澤強調，並非所有企業都適合立刻導入代理式 AI，養蝦圈的名言是：養蝦不怕累，就怕規則不明確。企業導入需要三個良好的基礎環境條件：首先要具備生成式 AI 成熟使用經驗，其次是數據品質與資安治理良好，最後是企業流程具備清楚的 SOP。如果企業內部規定朝令夕改、充滿人類的模糊地帶，或是數據庫裡充滿錯誤資訊與病毒，AI 龍蝦不僅無法順利運作，還會高效率地把錯誤放大。

養 AI 龍蝦的三個安全原則

為了避免龍蝦員工變成資安破口，謝昀澤提出三項治理原則：第一是建立隔離環境，利用沙盒技術與虛擬機將 AI 代理隔離在特定區域，防堵駭客攻擊。第二是設定行為護欄，原則是「要限權，不碰錢；人要在，防作怪」，關鍵決策必須由人類確認。第三是建立緊急斷線機制，一旦出現異常能立即啟動緊急煞車停止系統。