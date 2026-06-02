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AI聊天機器人大戰升溫！ChatGPT月活躍用戶突破10億大關 Claude增速領先

鉅亨網編譯余曉惠

Anthropic 與 OpenAI 爭奪人工智慧 (AI) 市場主導權之際，市場研究機構 Sensor Tower 預估，後者的 ChatGPT 全球月活躍用戶 (MAU) 已突破 10 億人，成為史上最快達成此里程碑的應用程式。

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AI聊天機器人大戰升溫！ChatGPT月活躍用戶突破10億大關 Claude增速領先 (圖:Shutterstock)

根據 Sensor Tower，ChatGPT 推出以來約三年時間達成 10 億月活躍用戶規模，超越 Google Maps、TikTok、Instagram 與 YouTube 等知名應用程式過去的成長速度。


不過，競爭對手 Anthropic 的 Claude 也開始對 ChatGPT 造成影響。

根據 Sensor Tower 統計，美國 ChatGPT 用戶在 2026 年第 1 季期間安裝 Claude App 後，一個月內在 ChatGPT 上的使用時間較先前八個月平均水準下降約 5%。

Anthropic 已於周一秘密遞交美國首次公開發行 (IPO) 申請文件，而據路透先前報導，OpenAI 也準備在未來數周內提交 IPO 申請。

Sensor Tower 數據顯示，第 2 季截至目前為止，Claude 全球月活躍用戶 (MAU) 已達 5600 萬人。雖然這番規模仍遠小於 ChatGPT，Claude 月活躍用戶年增率約達 640%，明顯高於 ChatGPT 同期 62% 的成長速度。

 


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