鉅亨網記者吳承諦 台北
研調機構 GfK 最新報告指出，宏碁 (2353-TW) 電競電腦於 2025 年第四季在新加坡以 29% 市占率位居第一；其中，電競桌上型電腦更繳出亮眼成績單，以近 6 成市占穩居第一。電競筆記型電腦亦表現突出，宏碁以28% 市占率位居市場第一，年成長亦達 4%，表現優於整體產業（均值負 16%），展現強勁的競爭力。
宏碁表示，宏碁憑藉完整的產品布局與創新技術，持續深化各細分市場的布局策略。宏碁於今年亦延續對電競市場的雄心，年初已陸續發表 Predator Helios Neo 16 S AI、Acer Nitro V 16 AI 與 Acer Nitro V 16S AI 電競筆記型電腦等產品，以強大效能、頂級繪圖表現與 AI 支援技術，遊戲玩家提供多元的處理器和設計選擇。
宏碁於多元業務也有積極斬獲，宏碁遊戲 (6908-TW) 25 日登創新板掛牌交易，一度大漲近 4 成，未來將擴大發行及代工兩大業務，深化公司影響力；宏碁智新 (7794-TW)26 日發表 Acerpure CHILL SAC2 PINOKI 智慧變頻冷暖空調，並期望在產品線擴張、海外市場布局及在地製造等策略帶動下，帶動 2026 年營收雙位數成長。
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