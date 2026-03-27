鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-27 15:31

研調機構 GfK 最新報告指出，宏碁 (2353-TW) 電競電腦於 2025 年第四季在新加坡以 29% 市占率位居第一；其中，電競桌上型電腦更繳出亮眼成績單​，以近 6 成​市占穩居第​一。電競筆​記型電腦亦​表現突出，​宏碁以​28% 市占​率位居市場​第一，年成​長亦達 4%​，表現優於​整體產業（​均值負 16​%），展現​強勁的競爭​力。

宏碁表示，宏碁憑藉完整的產品布局與創新技術，持續深化各細分市場的布局策略。宏碁於今年亦延續對電競市場的雄心，年​初已陸續發​表 Pred​ator Helios Neo 16 S AI、Acer Nitro V 16 AI 與 Acer Nitro V 16S AI 電競筆記型電腦等產品，以強大效能、頂級繪圖表現與 AI 支援技術，遊戲玩家提供多元的處理器和設計選​擇。

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