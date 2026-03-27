鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-27 16:10

上海航交所今 (27) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，終結連續走跌態勢，較上周反彈 119.82 點至 1826.77 點，並創 2025 年以來高，反映中東戰爭的影響，貨攬業者指出，目前觀察到船公司持續推漲運價，並加速推動大型 BCO 簽約。

本周主要航線中，遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價大漲 298 美元至 2352 美元，漲幅多達 14.5%，遠東到美東每 FEU 也續揚 342 美元，來到 3264 美元，彈幅 11.7%。

‌



而遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 彈升 67 美元至 1703 美元，漲幅近 4.1%；遠東到地中海每 TEU 則小跌 20 美元至 2764 美元，跌幅僅 0.7%。

貨攬業者分析，FAK 指標價為美西每 FEU 約 2520 美元、美東約 3525 美元，惟依各航班裝載率不同，市場仍有特價釋出，目前大型船公司也依合約簽約比例及航班裝載率提供 Open Fix 至 4 月 14 日，美西約 1900 美元、美東約 2900 美元。