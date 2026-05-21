〈裕民股東會〉曝今年3000艘船進入特檢高峰 看市況沒有最好只有更好
鉅亨網記者王莞甯 台北
散裝航商裕民 (2606-TW) 總經理王書吉今 (21) 日指出，今年整體市場預計將有超過 3000 艘散裝船舶進入第三次特檢高峰，再加上西非西芒度鐵礦開發和幾內亞鋁土礦出口增長，樂觀看散裝市況邁入結構性復甦階段，「沒有用過最好字眼，但等著更好的狀況」。
裕民指出，西非西芒度鐵礦開發和幾內亞鋁土礦出口增加，顯著推升延噸海浬成長，成為支撐大型散裝船市場的重要動能。
此外，全球供應鏈重組、能源替代需求增加，加上戰後重建需求，也持續支撐運輸需求。
而從供給來看，雖整體船舶供給「表面上偏寬鬆，但有效運力受限」，今年預計將有超過 3000 艘船舶進入第三次特檢高峰，長時間進塢維修會壓抑短期市場供給，令市場脫離谷底、邁入結構性復甦階段。
裕民今日於股東會中順利通過 114 年度財務報表和盈餘分配等各項議案；裕民 114 年度合併營收達 155.66 億元，營業利益 37.04 億元，稅後純益為 36.4 億元，每股純益 (EPS)4.31 元。股東會通過每股配發現金股利 2.8 元。
截至第一季止，裕民累計未分配盈餘及法定盈餘公積達 215.51 億元，折合每股可分配盈餘約 25.5 元。
此外，裕民第一季營運亮眼，合併營收達 38.92 億元，稅後純益 9.88 億元，較去年同期大幅成長逾 3 倍。
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