〈裕民股東會〉曝今年3000艘船進入特檢高峰 看市況沒有最好只有更好

散裝航商裕民 (2606-TW) 總經理王書吉今 (21) 日指出，今年整體市場預計將有超過 3000 艘散裝船舶進入第三次特檢高峰，再加上西非西芒度鐵礦開發和幾內亞鋁土礦出口增長，樂觀看散裝市況邁入結構性復甦階段，「沒有用過最好字眼，但等著更好的狀況」。