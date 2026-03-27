鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-27 18:15

台灣娛樂體驗品牌野獸國 (6995-TW) 今 (27) 日宣布引進韓國影視娛樂巨星泰民（TAEMIN）個人角色 IP「TAEMori」，並從即日起一連 24 天在微風南山展開《COZY NEST》快閃店，瞄準後疫情時代蓬勃發展的「療癒經濟」商機。

搶攻療癒經濟商機， 野獸國引進韓國人氣 IP《TAEMori》快閃店。(圖：野獸國提供)

野獸國主管指出，野獸國過去以歐美漫畫與電影高階收藏公仔聞名，此次引進「TAEMori」，顯示其品牌戰略正積極朝向「生活風格化」轉型，並以 IP 授權策略，展現國際 IP 代理實力，此次快閃店以「慵懶、放鬆、舒適窩」為核心概念，將角色魅力轉化為具備高度實用性的居家產品。

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野獸國為提升實體店面附加價值，首波推出 12 款限定周邊，產品定價策略涵蓋多個消費層級，從入門級的造型貼紙，到高單價的居家系單品 TAEMori 小夜燈，展現其透過多樣化產品線提升客單價的野心。

野獸國指出，面對電商衝擊，野獸國透過「沉浸式場景」強化實體通路的不可替代性。快閃店內部視覺運用溫暖色系與馬卡龍色調，打造 100% 還原的居家生活場景，更藉由情境陳列帶動消費者對「居家陪伴感」的聯想，藉此刺激消費欲望。