鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-27 17:00

美股科技股周四 (26 日) 遭遇重挫，創今年 1 月底來最慘表現，那斯達克大跌 2.38%，跌破技術調整閾值，標普亦收跌 1.74%，「七巨頭」集體淪陷，其中 Meta 暴跌近 8%，單日市值蒸發 1200 億美元。

20歲女子指控害心理健康！美股7巨頭迎史上最狠裁定 Meta暴跌8% 蒸發1200億美元市值 (圖:shutterstock)

市場拋售潮背後，除中東局勢緊張與通膨憂慮外，一起針對社群媒體巨頭的里程碑式訴訟判決成為了最直接的催化劑。

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加州陪審團周三 (25 日) 裁定，Meta 和谷歌需為一名 20 歲女性 KGM 因幼年沈迷社群媒體而導致的心理健康問題負責，判處賠償 600 萬美元，因這些平台被故意設計成令人上癮，將利潤置於用戶安全之上。

原告 KGM 在審判中作證稱，她自 6 歲起使用 YouTube，9 歲接觸 Instagram，平台的通知機制和濾鏡功能導致其患上身體畸形恐懼症及重度抑鬱。陪審團認定，

這項判決引發了連鎖反應。

除 Meta 外，Snapchat 母公司 Snap 和新墨西哥州先前也達成和解或被判罰 3.75 億美元。受此影響，Reddit 和 Snap 股價周四分別暴跌逾 8% 和 10%。

法律界將周三裁定視為「分水嶺事件」。哈佛法學院專家指出，這標誌著美國社會看待大型科技公司的態度發生根本轉變。

分析師則警告，若平台被迫修改演算法以減少成癮性，將直接影響用戶黏著度和廣告收入。

更深層的震動在於法律基石的動搖。新墨西哥州總檢察長及多位參議員藉機呼籲國會重新審視甚至廢除《通訊規範法》第 230 條，該條款長期保護網路公司免於承擔用戶發佈內容的第三方責任。

美國參議院司法委員會資深成員 Dick Durbin 直言，大型科技公司正變得像當年的菸草巨頭一樣，面臨巨額罰款與監管清算。