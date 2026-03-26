鉅亨網編輯林羿君 2026-03-26 17:10

彭博周三 (26 日) 報導稱，川普政府官員正在研究油價可能飆升至每桶 200 美元會對經濟產生何種影響，儘管白宮隨即否認，依舊挑起油市緊張神經。值得一提的是，伊朗在 3 月稍早放話要全球做好油價達到 200 美元的準備。

川普政府遭爆推演油價200美元衝擊 白宮急撇清。(圖:shutterstock)

報導引述消息人士指出，對油價大幅上漲可能對經濟成長前景造成多大損害的建模分析，是局勢緊張時期例行評估的一部分，並非預測，此舉旨在確保政府為所有突發狀況做好準備，包括衝突長期化。

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消息人士透露，早在戰爭爆發前，美國財政部長貝森特就曾表示擔憂，認為衝突將推高油價並損害經濟成長。而過去數週，美財政部高級官員也一直在向白宮傳達對油價和汽油價格波動的擔憂。

不過，白宮發言人庫什 · 德賽 (Kush Desai) 隨即反駁此消息不實，並表示：「儘管政府持續評估各種油價情境及其對經濟的影響，但官員並未在討論油價可能飆升至每桶 200 美元的情境，財政部長貝森特也未對『史詩之怒行動』帶來的短期干擾感到憂慮。」

他進一步強調，貝森特已多次重申其本人與政府，對美國經濟與全球能源市場長期走勢的信心。

自 2 月 28 日美以聯合襲擊伊朗以來，油價應聲上漲，西德州原油（WTI）漲幅約 30%，達每桶 91 美元，而布蘭特原油則在同期大漲近 40%，交易價格落在 102 美元左右。

若油價升至 200 美元，將對全球經濟造成重大衝擊。經通膨調整後，過去半世紀僅在 2008 年、全球金融危機爆發前夕曾觸及該水準。即便未達此高點，彭博經濟研究預估，若油價在每桶 170 美元維持數月，將推升美歐通膨並壓抑經濟成長。

川普則表示，他並不擔心能源成本上升，甚至認為這對美國有利，並預期戰事結束後油價將大幅回落。然而，作為全球約五分之一石油與天然氣出口要道的荷姆茲海峽運輸幾近中斷，已對全球經濟造成衝擊。