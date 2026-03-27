鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 14:10

隨著美國、以色列與伊朗爆發戰爭，導致中東局勢劇烈動盪並威脅能源進口，日本政府為確保國家能源供應安全，正計畫大幅調整能源政策。

根據日本經濟產業省 (METI) 提出的計畫，日本將計畫放寬對燃煤電廠的使用限制，以應對液化天然氣 (LNG) 進口受阻帶來的衝擊。

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這項提案的核心在於，經濟產業省計畫從今年 4 月開始的財政年度起，暫停實施為期一年的燃煤電廠 50% 產能利用率上限限制。此外，原本為了應對氣候變遷與減碳目標，而被限制參與「容量市場」(capacity market) 拍賣的低效率燃煤電廠，也將獲准參加 4 月份的拍賣。發電企業可透過此機制出售電力，進而穩定全國電力供應。

日本能源高度依賴中東地區。戰爭爆發後，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 實際上已處於關閉狀態，這對日本的能源生命線造成直接威脅。日本每年約有 400 萬公噸 (約占總進口量 6%) 的 LNG 需經由該海峽運輸。再加上全球最大的卡達 LNG 廠停產，使嚴重依賴中東能源的亞洲國家顯得極為脆弱。

根據官方數據，增加燃煤發電預計每年可減少約 50 萬公噸的 LNG 消耗，這相當於經由荷姆茲海峽進口量的 10% 以上。相較於高度依賴中東的石油 (進口占比逾 90%)，日本的煤炭來源相對穩定，2023 年約有 64% 的進口煤炭來自澳洲。

這項政策轉變被視為日本在去碳化道路上的暫時退讓。日本在最新的國家能源戰略中曾承諾逐步削減高污染的燃煤發電，並設定了 2035 年較 2013 年減排 60% 的目標。