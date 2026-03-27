鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-27 08:10

美國財政部週四 (26 日) 驚喜宣布，將於紙鈔上加入總統川普 (Donald Trump) 的簽名，以紀念美國建國 250 週年，此舉將成為歷史上首次有在任總統的簽名出現在美國貨幣上。

「川普金卡」就印上川普親筆簽名，存在感十足！ (圖：REUTERS/TPG)

財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，讓美元紙鈔印上川普的親筆簽名，是彰顯美國歷史成就與領導地位的重要方式，並強調在建國 250 週年之際發行具有象徵意義。

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他指出，在川普領導下，美國正朝向更強勁的經濟成長、美元主導地位與財政穩定邁進。

(圖：REUTERS/TPG)

在此之前，美國美術委員會 (Commission of Fine Arts, CFA) 已於上週批准發行一枚 1 美元紀念金幣，幣面將刻有川普肖像，同樣作為 250 週年紀念項目之一。

根據現行規定，美國貨幣過去不得出現仍在世的人物。不過，川普在第一任期末簽署的《2020 年流通收藏幣重新設計法》(Circulating Collectible Coin Redesign Act of 2020) 已納入針對 250 週年紀念幣的相關條款，為此次設計提供法源依據。