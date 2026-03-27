鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-27 09:50

Meta Platforms(META-US)股價周四 (26 日) 重挫近 8%，主因兩項法律判決裁定該公司須對青少年用戶受到的傷害負責，這也讓市場擔憂社群媒體巨頭可能被迫徹底改革目前支撐著龐大廣告業務的平台設計。

訴訟風險連環爆！Meta重摔近8% 瞄準「平台設計」新打法恐讓科技巨頭大失血 (圖:Reuters/TPG)

加州洛杉磯陪審團周三裁定 Meta 與 Google 須對一名年輕女性因過度使用 Instagram 與 YouTube 而導致的憂鬱症負責，判賠 600 萬美元。在新墨西哥州的案件中，陪審員則命令 Meta 支付 3.75 億美元，理由是該公司在平台對孩童安全性方面誤導用戶，並導致孩童受到剝削。

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目前 Meta 和 Google 都計劃提出上訴，這場法律戰預料將曠日費時。

儘管洛杉磯與新墨西哥州兩起審判的罰金總計僅約數億美元，但專家與投資人指出，這些判決可能讓該公司面臨排山倒海的訴訟潮，且這些訴訟成功繞過了長期保護網路平台免於對用戶生成內容負法律責任的聯邦法律。

專家表示，這種針對「平台設計」的策略，對於全美數千件指控社群媒體造成傷害的訴訟至關重要。這可能導致數十億美元的罰金，並迫使平台做出改變，進而影響投資人對社群平台股票的看法。

Meta 周四收低 7.9%，報每股 547.75 美元，快觸及 10 個月低點。同樣在審判中被裁定負有責任的 Alphabet(GOOGL-US) 下跌 2.8%。此外，Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 則重挫 12.5%。

最新判決也讓正重金押注人工智慧 (AI) 的 Meta，多了一層不確定性。

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 說：「這些判決目前雖然沒有摧毀 Meta 的商業模式，卻讓未來現金流與利潤結構的不確定性擴大了。」他指出，投資人正針對近期判決後的法律與監管風險進行「重新定價」。

Snap 與 TikTok 同樣是加州訴訟的被告，但兩家公司在開庭前已與原告達成和解。

目前 Meta 與其他社群媒體公司在加州聯邦法院面臨超過 2400 件集中審理的案件，遭到指控的原因是平台損害青少年心理健康，另外還有數千件案件在加州州法院併案處理。