鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-27 10:00

《Investing.com》報導，美國銀行 (Bank of America) 預期，在高油價與央行政策預期轉變的推動下，美元短期內將維持強勢。

該行表示，已上修外匯預測，反映「美元短期內將持續走強」，目前預估第二季末

歐元兌美元為 1.14，美元兌日元為 160。這項調整反映市場正重新評估中東能源衝擊的持續時間與影響，高油價與不確定性持續支撐美元走升。

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由 John Shin 領軍的外匯策略團隊在報告中指出，「能源價格上漲推升美元走強，尤其是在市場已反映包括聯準會 (Fed) 在內的央行轉向更偏鷹派、聚焦通膨的情況下。」

伊朗戰事已改變短期與中期的匯市展望。美銀認為，美元仍有進一步升值空間，特別是相對於那些高度依賴能源進口的經濟體貨幣。該行商品團隊目前預估，2026 年布蘭特原油 (Brent) 平均價格將接近每桶 80 美元，進一步增強通膨壓力背景。

同時，央行利率預期已出現顯著變化。市場目前預期聯準會在 2026 年將升息約 10 個基點，而其他 G10 央行則轉向預期升息 2 至 4 次。

策略師們指出，「這些升息預期是否實現，將是至少到年中前影響匯市的關鍵因素。」

美銀表示，已將原本預期的美元強勢期從第一季延長至第二季，但仍維持全年美元走弱的看法。該團隊指出，「我們仍預期 2026 年美元將逐步貶值，前提是能源市場最終回歸正常。」

展望更長期，美銀仍看空美元，預估 2026 年底歐元兌美元將升至 1.20。