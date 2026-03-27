鉅亨網編輯林羿君 2026-03-27 13:10

日本財務大臣片山皐月週五 (27 日) 表示，為因應匯率波動，不排除採取「大膽行動」，此一說法被市場解讀為可能進行干預。

日元逼近160防線！日財相喊準備出手 市場繃緊神經。(圖:shutterstock)

當前日元匯價已逼近當局在 2024 年多次進場干預的關鍵水位。片山週五在被問及日元走弱時表示：「關鍵在於採取果斷回應，包括不排除採取大膽措施。」此番表態正值中東局勢持續緊張之際。

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在她發言前，日元兌美元約報 159.70，距離當局上次進場支撐匯價的 160 關卡僅一步之遙；談話後日元一度升至 159.49，但隨後漲幅收斂。

受避險情緒湧入，以及戰爭導致能源價格飆升、進而降低市場對聯準會降息的預期影響，彭博美元現貨指數本月已上漲逾 2%，帶動美元全面走升。

片山再度強調，油市變動所引發的投機性交易正在影響市場，顯示她關注的不僅是匯市，也包括大宗商品等更廣泛的金融市場。消息人士透露，日本財務省本週稍早已向市場參與者詢問，是否有必要對原油期貨市場進行干預。

雖然美國總統川普再度延後打擊伊朗能源基礎設施的期限，暫時緩解了市場壓力，並促使油價於週四下跌，但這也令戰爭走向的不確定性延長至 4 月。

片山進一步指出，全球領導人對市場動向的關切正持續升高，七大工業國（G7）能源與財長會議預計將於下週舉行。法國財長 Roland Lescure 週四表示，屆時將與各國央行官員共同討論中東局勢。