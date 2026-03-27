鉅亨網編譯許家華 2026-03-27 09:20

根據美國電力研究院 (EPRI) 最新研究，資料中心的電力消耗在本世紀末前可能成長超過 4 倍，最高將占美國總用電量的 17%。這一趨勢使電力公司與監管機構逐步要求大型伺服器中心，在電網負載過高時配合減少用電，以避免停電與電價飆升風險。

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目前相關措施仍處於試點階段，但經濟成本極高。IT 顧問 Heunets 估算，資料中心一旦停機，每分鐘將造成約 9,000 美元損失，使業者在營運連續性與電網穩定之間面臨兩難。

美國能源部長 Chris Wright 在休士頓 CERAWeek 會議上指出，電力系統的核心問題不僅是供應，而是能否在需求高峰時即時調度。他強調：「當電力需求上升時，供應必須跟上，否則將造成嚴重後果。」

在極端天氣情況下，美國最大電網之一 PJM Interconnection 甚至曾要求部分資料中心啟用備用發電機，以釋放電網壓力。PJM 目前預測，如果需求持續超過新增供應，最早明年就可能出現供電缺口。

PJM 營運長 Stu Bresler 表示，如何以更具彈性的方式管理資料中心用電，將是產業能否平穩度過供需失衡的關鍵。他指出，需求響應 (demand response) 將成為未來電力系統的重要工具。(註：需求響應是一種電力系統管理策略，指電力用戶在電價升高或供電吃緊時，暫時降低用電需求（削峰），並換取經濟補償的機制。這是一種「虛擬電廠」概念，以節能手段替代興建發電廠，有效降低電網負載壓力，常見方式包括自動化控制空調或工商業設備暫停。)

根據杜克大學 Nicholas Institute 最新研究，若在電網壓力高峰時進行調節，未來 10 年可節省約 400 億至 1500 億美元的基礎建設投資成本，並減輕家庭與中小企業的電價負擔。

在產業端，投資機構與能源企業開始推動「需求響應」模式，要求資料中心在電力緊張時調整運算負載或切換備援能源。Carlyle 旗下 The Carlyle Group 投資主管 Matt O’Connor 指出，重度用電端將逐步學會將電力調度納入營運模型。

傳統資料中心過去需維持穩定電力以避免數據風險，但 AI 時代的新型資料中心開始具備更高彈性，例如將大型模型訓練工作轉移至不同設施，或在尖峰時段改用備用電源。

Google 近期已與多家公用事業公司簽署協議，在必要時降低特定資料中心的用電；輝達 (NVDA-US) 也與 Emerald AI 合作，開發可在電網壓力上升時動態調整伺服器負載的技術。

此外，EPRI 本週發布新框架，並納入 Meta Platforms (META-US) 等多家科技與能源企業意見，目標是建立資料中心更靈活的電力管理標準，以加快新資料中心接入電網的速度。