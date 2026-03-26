鉅亨網編譯許家華 2026-03-27 07:40

Meta Platforms(META-US))週四 (26 日) 宣布，大幅提高其位於美國埃爾帕索的人工智慧 (AI) 資料中心投資規模，從原先的 15 億美元大幅上調至 100 億美元，增幅超過 6 倍，並計畫在 2028 年啟用時達到 1 吉瓦 (GW) 運算容量，顯示公司正全力加碼 AI 基礎建設以因應市場對算力的爆發性需求。

該資料中心占地約 120 萬平方英尺，預計施工高峰期將動用超過 4,000 名建築工人，並在營運後創造約 300 個長期就業機會。Meta 表示，將同步推動超過 5,000 兆瓦 (MW) 的清潔能源併網計畫，並與專業非營利組織合作引入新水源，以降低當地用水壓力，強調將成為社區的「良好鄰居」。

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事實上，Meta 於 2024 年 10 月動工時，該項目原先預算僅為 15 億美元，此次擴大投資由資料中心開發副總裁 Gary Demasi 在當地年度 Borderplex Alliance 峰會上對外揭露，反映公司在 AI 競賽中的加速布局。

近年來，包括 Alphabet (GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭持續加碼雲端與 AI 基礎設施，Meta 亦不例外。在今年 1 月公布的最新財報中，公司預估全年資本支出最高將達 1,350 億美元，顯示 AI 投資規模已進入空前水準。

不過，由於 Meta 並未經營雲端基礎設施業務，其巨額資本支出引發市場更高關注。該公司股價今年以來已下跌 16%，其中週四單日重挫 7%，主要受到本週接連在法院敗訴影響，涉及未能妥善管理旗下社群平台 Facebook 與 Instagram 內容問題。

在大舉投入 AI 的同時，Meta 也同步進行成本控管。公司已證實將在包括 Facebook、全球營運、招募、銷售及虛擬實境部門進行數百人裁員，以將資源集中於 AI 發展。

目前 Meta 在全球擁有約 30 座資料中心，其中 26 座位於美國，德州埃爾帕索項目將成為其在當地的第三座設施。為支援新資料中心運作，公司亦持續擴大晶片與系統採購，近期已與輝達 (NVDA-US) 及超微 (AMD-US) 簽訂大型合作協議，並成為 Arm 新一代資料中心處理器的首位客戶，同時推出四款自研 MTIA 加速器升級版本，強化 AI 運算能力。

隨著全美 AI 資料中心快速擴張，相關建設也面臨來自社區的反彈，主要集中在用水與電力成本上升問題。《紐約時報》曾報導，Meta 於 2018 年在喬治亞州興建 7.5 億美元資料中心期間，當地一度出現供水短缺情況。