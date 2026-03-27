核電重啟第一步！台電今送審核三再運轉計畫 發電最快再等2年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 15:00

台電今 (27) 日正式提交核三廠再運轉計畫至核安會審查。台電強調，本次係依法辦理相關程序，再運轉計畫經核安會審查通過後，仍不能立刻運轉發電，後續尚需完成為期約 18 至 24 個月的自主安全檢查，並通過核安會嚴格審查與換發運轉執照，才能正式啟動發電。台電目前正同步進行自主安檢，強調將持續堅守核安第一的前提，依循法規嚴謹作業，確保電力供應穩定與核能設施安全。

核電重啟第一步！台電今送審核三再運轉計畫 發電最快得等兩年。（鉅亨網資料照）

針對核能政策轉向，總統賴清德與行政院長卓榮泰先前曾多次對核二、核三廠重啟開出明確條件，強調必須在社會共識、核安確保及核廢料處理得到解決的前提下，才具備討論空間。卓榮泰並指出，因應國際情勢變遷與 AI 產業對電力的龐大需求，政府對核能態度轉趨開放，但重啟必須符合核安法。

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台電說明，核三再運轉計畫已獲經濟部核復同意提送核安會，台電已依據核子反應器設施運轉執照申請審核辦法第 16-1 條規定正式提交。

該計畫核心內涵涵蓋五大專業範疇，包括機組現況與整體計畫排程、人力資源配置及專業訓練、設施再運轉具體工項及定期維護規劃、運轉期間各項規範之整備，以及最關鍵的品質查證與稽查計畫。這些項目旨在確保核三廠在延役或再運轉過程中，所有硬體設備與操作軟體均能達到現代安全標準。

台電強調，後續最耗時的部分在於自主安全檢查，這項工程預計耗時 1.5 至 2 年，內容涉及大量精密設備的檢測與汰換。完成安檢後，相關報告仍須送交核安會進行實質審核，最終審查所需時間將由核安會獨立裁定。唯有在獲得核安會審查通過並核發運轉執照後，機組才具備合法運轉資格。