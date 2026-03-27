鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 11:59

環境部資源循環署與國家環境研究院因應「資源循環零廢棄」施政主軸，於 115 年正式推出「資源循環」加值課程，翻轉傳統廢棄物處理框架，導向高價值循環經濟。首波課程今（27）日起開放報名，針對北、中兩區優先開課。課程不僅涵蓋綠色設計與能資源利用等五大政策面向，結業證明更可折抵廢棄物處理技術員 3 小時在職訓練時數。為鼓勵青年與弱勢族群投入綠色產業，政府祭出學費減免優惠，符合資格者最高可享全額補助，每班限額 50 人。

本次課程設計緊扣資源循環的五大核心：綠色設計源頭管理、能資源循環利用、加值化處理廢棄物、暢通循環網絡及創新技術制度。總計 12 小時的紮實訓練，納入政策法規、源頭減量、產業四大物料循環及數位與綠色雙軸轉型等四大科目。這項課程特別強化了專業附加價值，讓領有廢棄物清除、處理證照的專業技術人員，能透過本課程折抵法規政策類的在職訓練時數，達成跨領域進修與執照維持的雙重目的。

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首波班次將於國立台灣師範大學（北區）率先登場，雲林科技大學（中區）則規劃針對環保局與企業開設專班。