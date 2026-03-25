鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-25 11:04

針對外界關注核電重啟所需成本，經濟部長龔明鑫今（25）日說明，由於目前尚處於自主安全檢查階段，且核三廠已運轉 40 年，必須視機組老化狀況評估是否更換設備，實際成本仍難以精確估算。他強調，核二、核三廠若要再運轉，單是台電執行自主安全檢查與計畫期程至少就需 1.5 至 2 年，且決定權仍在核安會。針對電價調漲，他重申穩定物價為政府重要政策，但最終方案尊重審議會職權。

經濟部長龔明鑫今日出席立法院經濟委員會前，就核電再運轉計畫及核廢料處置、天然氣庫存、消費緊縮、電價審議、離岸風電 3-3 規範等議題回應說明。

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對核能電廠延役的技術時程，龔明鑫解釋，根據核安會的相關規定，若要重啟核電，必須先啟動自主安全檢查及再運轉計畫。以台電目前的專業評估，單是自主安全檢查的時間預計就需要 1 年半至 2 年的時間。至於後續送往核安會審查需時多久，則屬核安會權責，目前無法精確預估整體回歸供電的時間點。

針對核能發電的直接與間接成本，是否將國防、保安等外部成本納入評估，龔明鑫回應，由於目前尚處於自主安全檢查階段，實際成本難以精確估算。他強調，核三廠已運轉 40 年，必須全面檢查機組老化狀況，評估設備是否需要更換以及能延役多久，屆時才能得出具體的成本數字。

關於核廢料處置，龔明鑫說明目前依國際慣例採三階段處理：短期放置燃料池、中期進行乾式貯存，最終才是終端處置。目前台灣已成立專門辦公室規劃終端處置，並致力於完善中期的乾式貯存設施。

在民生用電與物價調控方面，電價審議委員會的結果備受矚目。

龔明鑫指出，行政院長卓榮泰與經濟部的態度一貫，即在此階段將穩定物價視為最重要的政策方向。儘管如此，電價是否調漲、調幅多少，仍須由審議委員會依據專業與數據進行最終裁決，部會僅能表達政府對物價穩定的關切。

另外，針對能源安全隱憂，有專家示警台灣天然氣存量不足兩週，龔明鑫對此表示，透過國際間的調度，目前 3 月至 5 月的供應均已完備，6 月份的調度也已達成 50% 以上，整體運作順利，暫無短缺之虞。