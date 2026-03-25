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立委催重啟核電快一點 曾文生：採「平行進行」策略爭取時效 堅守安全底線

鉅亨網記者張韶雯 台北

立法院經濟委員會於今（25）日邀集經濟部部長龔明鑫與台電公司董事長曾文生，針對「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫」進行專案報告並備質詢。在全球地緣政治緊張與 AI 科技競爭的夾擊下，能源供應的安全與穩定成為會場焦點，對於立委關切核電重啟能否「更快一點」，曾文生回應，安全檢查程序，必須在符合國際標準與法律規範的前提下，確保核電廠回歸「執照屆期前」的安全狀態，強調台電堅守安全底線。

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立委催重啟核電快一點 曾文生：採「平行進行」策略爭取時效 堅守安全底線。（圖：國會頻道）

中東戰火威脅能源供應？經部：石油存量達 150 天，擬轉向美國調度

面對美伊戰爭可能引發的連鎖反應，國民黨立委謝衣鳳率先對台灣的能源韌性提出質疑。她詢問近期油氣調度是否出現缺口，經濟部長龔明鑫坦言 5 月的調度確實「會差一點點」，但強調目前調度量較大，供應量已能滿足需求。

針對關鍵能源的安全存量，龔明鑫現場揭露最新數據：目前台灣燃煤存量為 40 天（高於法定的 30 天）、天然氣 12 天（法定 11 天），而石油存量更達 150 天，顯著高於法定的 90 天。

龔明鑫進一步解釋，自 2 月底戰爭爆發以來，國內石油存量不減反增；若中東衝突持續擴大，政府已擬定配套，將主要的採購對象轉向美國進口，目前評估調度無虞。

AI 算力將成長 6.5 倍：立委憂「南韓核電優勢」搶走台積電訂單

除了短期供應危機，謝衣鳳更關切長期的競爭力問題。她引述台綜院報告指出，預計到 2029 年，台灣 AI 算力中心的用電量將是現在的 6.5 倍。她對比南韓目前擁有 26 座核電廠、核能佔比達 37.1% 的數據，擔憂南韓憑藉穩定且低碳的電力優勢，可能導致台積電等核心產業轉移訂單。

謝衣鳳提問：「未來台積電若要增加設廠，面對南韓的電力競爭，我們 AI 內閣會不會 shut down？」對此，龔明鑫重申：「我們不會沒有電啦！」他強調政府已與半導體業者針對 2030 至 2032 年的擴廠計畫做好精確溝通與電力準備。

核電重啟時程受關注：台電堅持「安全底線」不容忽略程序

針對重啟核電的實質進度，謝衣鳳追問「自主安全檢查」是否能突破目前 18 個月到 2 年的預估時程。台電董事長曾文生說明，台電目前是採取「平行進行」策略，包括老化分析、地震評估以及與原廠合作的安全分析，都是同時啟動以爭取時效。

曾文生在報告中特別提到，根據新修訂的《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》第 16 條之 1，台電必須提出完整的「再運轉計畫」，該計畫涵蓋五大核心：場址地質現況、組織人力配置、設施維護檢查規劃、運轉規範管理以及查證方案。目前核三廠已與國內外廠商簽約，邀請原廠參與檢測；而核一廠則因 2024 年才取得乾式貯存執照，必須等燃料棒移出反應爐後，才能展開內部自主安檢。

面對立委要求「更快一點」的壓力，曾文生強調：「更快會比較好嗎？安全如果沒有做到位，做更快會好嗎？」他強調台電絕對不會為了趕工而忽略任何一項安全檢查程序，必須在符合國際標準與法律規範的前提下，確保核電廠回歸「執照屆期前」的安全狀態，方能銜接後續的換照申請。


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台電經濟部核電核二核三重啟南韓台積電核安會核安法龔明鑫曾文生天然氣

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