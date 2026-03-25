鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-25 12:54

立法院經濟委員會於今（25）日邀集經濟部部長龔明鑫與台電公司董事長曾文生，針對「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫」進行專案報告並備質詢。在全球地緣政治緊張與 AI 科技競爭的夾擊下，能源供應的安全與穩定成為會場焦點，對於立委關切核電重啟能否「更快一點」，曾文生回應，安全檢查程序，必須在符合國際標準與法律規範的前提下，確保核電廠回歸「執照屆期前」的安全狀態，強調台電堅守安全底線。

立委催重啟核電快一點 曾文生：採「平行進行」策略爭取時效 堅守安全底線。（圖：國會頻道）

中東戰火威脅能源供應？經部：石油存量達 150 天，擬轉向美國調度

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面對美伊戰爭可能引發的連鎖反應，國民黨立委謝衣鳳率先對台灣的能源韌性提出質疑。她詢問近期油氣調度是否出現缺口，經濟部長龔明鑫坦言 5 月的調度確實「會差一點點」，但強調目前調度量較大，供應量已能滿足需求。

針對關鍵能源的安全存量，龔明鑫現場揭露最新數據：目前台灣燃煤存量為 40 天（高於法定的 30 天）、天然氣 12 天（法定 11 天），而石油存量更達 150 天，顯著高於法定的 90 天。

龔明鑫進一步解釋，自 2 月底戰爭爆發以來，國內石油存量不減反增；若中東衝突持續擴大，政府已擬定配套，將主要的採購對象轉向美國進口，目前評估調度無虞。

AI 算力將成長 6.5 倍：立委憂「南韓核電優勢」搶走台積電訂單

除了短期供應危機，謝衣鳳更關切長期的競爭力問題。她引述台綜院報告指出，預計到 2029 年，台灣 AI 算力中心的用電量將是現在的 6.5 倍。她對比南韓目前擁有 26 座核電廠、核能佔比達 37.1% 的數據，擔憂南韓憑藉穩定且低碳的電力優勢，可能導致台積電等核心產業轉移訂單。

謝衣鳳提問：「未來台積電若要增加設廠，面對南韓的電力競爭，我們 AI 內閣會不會 shut down？」對此，龔明鑫重申：「我們不會沒有電啦！」他強調政府已與半導體業者針對 2030 至 2032 年的擴廠計畫做好精確溝通與電力準備。

核電重啟時程受關注：台電堅持「安全底線」不容忽略程序

針對重啟核電的實質進度，謝衣鳳追問「自主安全檢查」是否能突破目前 18 個月到 2 年的預估時程。台電董事長曾文生說明，台電目前是採取「平行進行」策略，包括老化分析、地震評估以及與原廠合作的安全分析，都是同時啟動以爭取時效。

曾文生在報告中特別提到，根據新修訂的《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》第 16 條之 1，台電必須提出完整的「再運轉計畫」，該計畫涵蓋五大核心：場址地質現況、組織人力配置、設施維護檢查規劃、運轉規範管理以及查證方案。目前核三廠已與國內外廠商簽約，邀請原廠參與檢測；而核一廠則因 2024 年才取得乾式貯存執照，必須等燃料棒移出反應爐後，才能展開內部自主安檢。