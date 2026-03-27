鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 11:25

星展集團憑藉卓越的數位創新與穩健財務表現，於《歐元雜誌》（Euromoney）2026 年「私人銀行大獎」中創下紀錄，成為首家獲頒「全球最佳私人銀行」的亞洲銀行 。星展銀行（台灣）亦同步展現強勁實力，不僅連續三年蟬聯「台灣最佳國際私人銀行」，更於昨 (26) 日揭曉的 2026《財訊》「財富管理大獎」中，一舉拿下「外商銀行最佳理專團隊」、「外商銀行最佳數位金融」及「外商銀行金融服務創新」三項殊榮 。

星展集團此次在國際舞台大放異彩，除了問鼎全球最佳私人銀行外，更首度獲頒「全球最安全私人銀行」以及「全球最佳數位資產銀行」，確立其在數位資產領域與風險控管的雙重領導地位 。

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星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，在財富加速匯聚亞洲的浪潮中，星展以「亞洲最安全銀行」為後盾，透過「全方位財富管理規劃」、「一站式服務」與創新科技，已成為客戶財富布局與世代傳承的首選夥伴 。

針對台灣市場的經營，星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，面對客戶日益提升的數位與自主財管需求，團隊採行「虛實融合」（Phygital）模式 。該模式深度整合多元投資商品、數位平台與專業顧問服務，並運用大數據與 AI 進行即時分析，提供精準且客製化的服務體驗 。這種結合科技便利與真人專業溫度的策略，正是星展能在數位轉型與整合服務中脫穎而出的關鍵 。