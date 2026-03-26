鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-26 15:56

萬事達卡宣布攜手星展銀行 (台灣)，於萬事達卡 Agent Pay 安全框架下，在台灣完成第一筆經身份驗證的代理式 AI 交易 (Authenticated Agentic Transaction)，由代理式 AI 協助消費者完成一趟機場接送服務的預訂與支付，宣告 AI 智慧商務支付 (Agentic Commerce) 在台灣已從概念，正式邁向實際應用。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，此次萬事達卡在台攜手星展銀行 (台灣) 完成第一筆經身份驗證的代理式 AI 交易，象徵著代理式 AI 已能實際融入消費者日常生活的支付體驗中。透過萬事達卡 Agent Pay 的安全框架，消費者在整個交易流程中掌握主導權，每一筆交易都經過消費者明確表達需求、驗證與授權。萬事達卡將持續攜手合作夥伴，為台灣建構安全可信賴的 AI 智慧商務支付生態系統。

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在此次交易流程中，消費者透過 AI 對話介面向代理式 AI 提出機場接送需求，並提供出發地點、目的地、搭乘時間及乘車人數等資訊後，代理式 AI 隨即媒合機場接送服務供應商提供推薦方案，待消費者選定方案後，代理式 AI 以消費者綁定的萬事達卡完成預訂與支付，從需求對話、身份驗證到支付授權一氣呵成。

萬事達卡 Agent Pay 專為代理式 AI 發起的支付交易所設計，每筆交易皆採用萬事達卡智慧代理代碼 (Mastercard Agentic Token)，針對每個代理式 AI 獨立發放，確保代理身份可被識別與驗證。

繼萬事達卡 Agent Pay 於 2025 年在美國成功推出，並於 2026 年陸續在澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、印度和韓國完成代理式 AI 支付交易，萬事達卡現也在台灣完成經身份驗證的代理式 AI 交易的里程碑。

展望未來，萬事達卡將透過多項佈局加速 AI 智慧商務支付在亞太地區的發展，包括：在新加坡建立 AI 卓越中心 (AI Center of Excellence)，推動代理式 AI 商務的創新與治理；深化與大型語言模型供應商及代理式 AI 開發者的合作，拓展代理式 AI 商務的技術生態；於亞太區部署專責團隊，協助金融機構與商戶因應代理式 AI 商務的發展趨勢。