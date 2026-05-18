鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-18 20:38

華南金控（2880-TW）旗下華南銀行高資產業務未滿 3 年，高資產客戶數接近 3 千戶，且擁有公股銀最多的財規劃顧問（CFP）的有效持證人數，積極響應亞洲資產管理中心政策，持續深化高雄亞灣專區布局，大力拓展高資產財富管理服務 。期許在推動業務的同時，持續強化內控與法令遵循，全面滿足高資產客戶的多元需求，朝著亞洲資產管理中心引資與留財的目標邁進，進一步活絡金融市場與經濟發展 。

金管會主委彭金隆高度關注該專區的業務推動與客戶需求，於今 (18) 日特別訪視華南銀行亞灣高雄專區執行狀況 。華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、副董事長林知延及華南銀行總經理黃俊智皆共同出席，

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隨著高資產客戶對於財富管理、企業經營及家族傳承的需求日益多元，家族辦公室的服務需求也日趨增加 。華南銀行除了提供優質專業的諮詢環境，也持續強化家族辦公室全方位服務，整合了投資、信託、保險、稅務及法律等專業資源，提供涵蓋資產配置、家族治理、企業接班與財富傳承的一站式整合服務，全力協助客戶因應不同人生階段與企業發展需求，打造長期永續的資產傳承規劃 。

在高資產業務發展方面，華南銀行開辦高資產業務未滿 3 年，高資產客戶數已接近 3000 戶，顯示出客戶對華南銀行財富管理服務的高度認同與信賴 。為了持續提升高資產專業服務品質，華南銀行長期投入人才培育，目前具備國際認證高級理財規劃顧問（CFP）的有效持證人數已近 500 人，蟬聯公股銀行第 1、同業第 2，持續以專業實力引領業務推動及內控機制 。