鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-26 21:00

隨著伊朗戰爭進入第四周，全球能源市場正陷入一場前所未有的動盪。荷姆茲海峽目前仍處於實質關閉狀態，每日約有 1,500 萬至 1,600 萬桶原油無法進入市場，且針對關鍵能源基礎設施的攻擊已導致整個波斯灣地區的煉油廠運作中斷。

能源市場的「終極惡夢」分析師：這次是比1973年禁運更嚴峻的供應中斷(圖:shutterstock)

BP 首席經濟學家 Gareth Ramsay 指出，這場衝突在規模與對能源市場的廣泛影響上，是歷史上任何一次石油衝擊都「無法比擬」的。

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歷史性的供應中斷與價格飆升

分析師普遍認為，荷姆茲海峽的封鎖是能源界長期以來討論的「終極惡夢」。自戰爭爆發以來，國際基準布蘭特原油期貨已上漲約 40%，而美國基準西德州中級原油 (WTI) 則上漲超過 30%，價格均逼近歷史高位。

標普全球原油市場研究負責人 Jim Burkhard 表示，這是石油市場有紀錄以來最大的中斷事件，其產生的長遠後果將深刻影響能源產業及地緣政治布局。

雖然市場常將此次危機與 1973 年的石油禁運進行類比，但當時的衝擊雖導致通膨飆升、經濟衰退及股市重挫，卻促成了戰略石油儲備 (SPR) 的建立。然而，Burkhard 警告，當前每日 1,400 萬桶的缺口，光靠政府釋放戰備儲油或放寬制裁是遠遠無法彌補的。

全球經濟成長面臨威脅

能源價格的暴漲正透過連鎖效應侵蝕全球經濟。根據 Ramsay 的評估，油價每上漲 10% 可能導致全球經濟成長減少 0.1% 至 0.2%。面對當前 30% 至 40% 的漲幅，全球經濟成長率可能被削減整整 1%，這代表全球經濟將面臨「顯著放緩」的風險。

高盛已上調其價格預測，預計 2026 年布蘭特原油均價將達到每桶 85 美元，WTI 為 79 美元；2027 年則分別維持在 80 美元與 75 美元的高檔。這一修訂反映了更長時間的供應中斷、2026 年第四季開始的戰略庫存重建需求，以及政策與供需端的全面反應。

難以逆轉的結構性改變

這場衝突不僅是短期的價格波動，更在重塑全球石油市場的實體結構。許多國家已開始意識到能源來源多樣化的迫切性，各國政府與企業正重新審視供應鏈安全、庫存緩衝以及對地緣政治衝擊的承受能力。

更令人擔憂的是基礎設施的長期損害。戰爭每持續一天，受損設施的修復成本就越高，且被關閉的油井要重啟也極具挑戰。

伊朗議會議長 Mohammad Baqer Qalibaf 在周二的電視採訪中更強硬表示，荷姆茲海峽的情況「無法回到過去」。