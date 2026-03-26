轟川普將歐洲捲入戰爭漩渦！G7外長今開會急商對策 美國務卿周五壓軸登場

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-26 19:15

G7 外長峰會周四 (26 日) 在法國巴黎舉行，歐洲各國領導人就伊朗戰爭對全球經濟造成的嚴重影響發出警告，該會議將伊朗與烏克蘭戰事列為首要議程，而美國國務卿盧比歐預計周五 (27 日) 抵達會場。

嗆美將歐洲捲入戰爭漩渦！G7外長今開會急商對策 美國務卿周五壓軸登場 (圖:shutterstock)

在峰會前夕，德國國防部長 Boris Pistorius 在出訪澳洲時稱「這場戰爭對全球經濟是一場災難」，並強調德國及歐洲夥伴事前並未被徵詢意見，「這不是我們的戰爭」。

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法國財長 Roland Lescure 周三 (25 日) 透露，波斯灣地區 30% 至 40% 的煉油能力已遭破壞，卡達能源大臣 Saad Sherida Al-Kaabi 證實 17% 天然氣產能被毀，恢復可能需要三年時間。

即便被視為「川普耳語者」的義大利總理梅洛尼也承認，中東危機是「一場關乎所有人的危機」，若戰事持續將引發深遠的經濟社會後果，特別對脆弱國家造成衝擊。

G7 外長會議召開之際，美國似乎正尋求衝突降級，川普政府聲稱已透過中間人向德黑蘭提出和平計畫，但伊朗外長阿拉格齊明確表示，雖正在審議美方提議，但德黑蘭無意直接談判。伊朗國家媒體隨後也報導指出，將提出自己的五點方案，要求掌控荷姆茲海峽。

但和平前景仍不明朗，美國正向中東增派部隊，準備在談判破裂時採取軍事行動。伊朗議會議長加利巴夫更在社群媒體披露情報，稱「伊朗的敵人」正打算佔領伊朗島嶼。

G7 成員國在伊朗問題上影響力有限，川普先前曾批北約盟友拒絕協助軍事行動，「我懷疑北約是否會為我們挺身而出」。

北約秘書長呂特近期表態支持確保荷姆茲海峽通航，卻在歐洲引發不滿。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯的態度代表了歐洲普遍立場。他說：「這不是歐洲的戰爭。我們沒有發動戰爭，也未被徵詢意見。」