中東「大動脈」被掐斷！全球能源市場緊急切換 亞洲「煤超瘋」將捲土重來？
鉅亨網編譯陳韋廷
中東局勢持續緊張，荷姆茲海峽這一全球能源「大動脈」基本上陷入停滯，過去一周通過海峽的船舶數量處於極低水平，較 2 月 28 日美伊戰爭爆發前下降約 95%。
根據克拉克森數據顯示，在周一 (23 日) 為止的一周內，荷姆茲海峽日均通行船舶僅約 4 艘，遠低於衝突前約 125 艘的正常水平，過去一周僅 10 艘油輪駛離中東海灣，總裝載量約 1200 萬桶，遠低於正常情況下近 3 億桶的日均運輸量。
摩根大通分析指出，截至周一，荷姆茲海峽關閉已讓全球每日石油供應減少 1600 萬桶，即便後續透過管道輸送及釋放戰略儲備，全球經濟每日仍將面臨約 1000 萬桶的短缺。
在此背景下，日韓等國已率先顯現能源切換態勢，全球煤炭市場迎來劇烈波動。
亞洲地區動力煤基準價格－紐卡斯爾煤炭價格逼近每噸 150 美元，較美伊戰爭前上漲約 27%，導致中國進口量大幅萎縮，中國國內動力煤市場亦呈「淡季不淡」特徵。
根據中國長江證券估算，若荷姆茲海峽長期封鎖，僅煤電替代需求一項即可年化拉動全球電力耗煤 8486 萬噸。
泰國已命令燃煤電廠滿載運行，南韓也重啟舊有煤電廠，印尼大幅削減煤炭產量配額，並要求優先保障國內需求，澳洲新南威爾斯州則宣布禁止新的煤炭開採申請，全球煤炭供應進一步收緊。
在中國，進口煤炭性價比持續走低，與內貿煤價倒掛幅度拉大。目前，進口印尼 3800 大卡華南到岸價較同品種內貿煤每噸高出人民幣 60 元，進口澳洲 5500 大卡華南到岸價高出 28 元，促使部分終端用戶轉向內貿煤採購。
根據中國海關總署數據，中國上月進口煤及褐煤 3094 萬噸，季減 33%、年減 10%，市場預計 3 月進口量仍將較去年同期減少。
在海外能源價格高企背景下，中國國內煤炭將繼續承擔能源供應「壓艙石」角色。
中金公司指出，若中東供應風險推動油氣價格進一步上漲，日韓歐等地恐增加煤炭採購，推升海運煤價，中國國內動力煤在基本面轉緊情況下，旺季到來後的秦港煤價恐逐步上移至每噸人民幣 800-900 元區間，極端情形下仍有上行風險。
中信證券則表示，全球高卡煤消費增加將推升亞太地區煤價中樞，利好中國煤價預期改善。
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