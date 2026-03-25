貝蘭克梵：押注「衝突必解」與「永不解決」同樣危險 投資宜靈活應變

鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-26 07:16

高盛 (Goldman Sachs) 資深董事長暨前執行長貝蘭克梵 (Lloyd Blankfein) 警告，即使中東局勢「明天就達成和解」，伊朗戰爭所造成的損害仍將「持續存在」投資人面對動盪應該優先擬定應變計畫。

高盛前舵手貝蘭克梵：押注「衝突必解」與「永不解決」同樣危險 (圖:Shutterstock)

貝蘭克梵周三 ()25 日接受 CNBC 採訪時指出，市場部分人士對此衝突過於樂觀。他強調，基於「一切都會解決」的看法而進行交易，與認為「永遠無法解決」同樣危險。

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他在談到中東戰事時表示：「即便戰爭明天就停止，基礎建設依然嚴重受損，導致壓力仍將長期存在，更何況目前並無理由預期明天就能達成和解。」

美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗發動空襲之後，很快就演變成區域戰爭，伊朗鎖定鄰國能源基礎設施發動攻擊，導致原油與天然氣運輸的關鍵水道——荷姆茲海峽遭受嚴重封鎖。

貝蘭克梵表示，隨著投資人試圖因應衝突衝擊並消化全球原油供應中斷的長期影響，能源市場近幾周出現劇烈震盪。在此背景下，他認為投資人應避開「方向性強的押注」，轉而採取更審慎的策略，並對持股保持「靈活應變與高度保護」。

貝蘭克梵說：「你可能做了避險，但如果局勢往另一方向發展，那些避險明天可能就變得一文不值。我認為此刻大家應該做好完善的應變計畫。」

貝蘭克梵曾在 2008 年金融海嘯期間掌舵高盛，他受訪，也對美國財政現況與私募市場的潛在風險發表看法。

他表示，在伊朗戰爭爆發前，投資環境「順風多於逆風」，經濟成長穩健且利率趨於下行。然而隨著戰爭爆發與能源價格波動，這些因素現在都已經退居二線或三線。