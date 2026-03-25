鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-26 06:10

伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 週三 (25 日) 公開表示，伊朗最高當局目前正審查美方提出的和平方案，但否認伊朗與美國存在過任何形式的談判。

據伊朗國營媒體報導，阿拉奇指出，德黑蘭目前「沒有與美國進行中的談判」，並強調華府僅透過不同中間人傳遞訊息，而此類訊息交換不應被視為正式談判。

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阿拉奇透露，伊朗最高決策層正審查 (美方) 已提出的和平方案，但德黑蘭「目前」沒有與華府展開會談的打算。

他進一步表示，美國對外宣稱與伊朗存在談判，反而顯示其立場出現轉變，甚至可視為「承認失敗」。

阿拉奇質疑，美方過去曾提出「無條件投降」的說法，如今卻動員高層官員試圖展開接觸，凸顯美方政策出現明顯矛盾。

傳伊朗希望黎巴嫩加入停火談判？

據《路透》報導，多名熟悉伊朗立場的地區消息人士透露，德黑蘭已透過中間人表明，任何與美國及以色列達成的停火協議，都必須納入黎巴嫩議題，並要求以色列停止對真主黨的軍事行動。

消息人士指出，伊朗已在 3 月中旬向調解方傳達相關立場，強調結束戰爭的前提之一，是以色列停止對黎巴嫩南部的攻擊。當前以軍行動已導致其控制黎巴嫩南部部分地區，區域局勢持續緊繃。

伊朗國營媒體 Press TV 週三亦引述官員說法指出，德黑蘭希望任何與美國達成的協議，都能涵蓋終止針對伊朗及區域「抵抗組織」的軍事行動。

另有伊朗高層官員向路透表示，德黑蘭仍在審慎評估美方提出的終戰方案，顯示伊朗尚未完全否決相關提議。

一名地區消息人士進一步指出，真主黨已獲得伊朗方面保證，將被納入任何更廣泛的協議架構中。該人士強調，伊朗將黎巴嫩視為優先事項，不會接受以色列在當地持續軍事行動的情況重演。

美方則持不同立場。一名川普政府高級官員表示，終止伊朗的「代理人活動」，並解除真主黨武裝，是確保黎巴嫩及整體區域穩定的關鍵。

以色列方面亦重申立場，外交部表示，以色列不會與伊朗政權進行談判。另有熟悉以色列軍事戰略的消息人士指出，即使對伊朗的空襲行動告一段落，針對真主黨的軍事行動仍可能持續，並強調兩者屬不同戰線。