鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-26 05:10

伊朗週三 (25 日) 拒絕美國提出的「15 點和平方案」 (15-point plan)，並同步升高對以色列與波灣國家的軍事行動，中東局勢持續升溫。德黑蘭同時拋出自身條件，要求戰爭賠償並強調對荷姆茲海峽的主權，顯示雙方立場仍存在重大落差。

伊朗拒絕美15點和平方案 對以色列等國發動更多攻擊 (圖：shuttertsock)

伊朗國營英語電視台 Press TV 引述一名不具名官員表示，德黑蘭已拒絕華盛頓提出的「15 點和平方案」。

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伊朗週三拒絕美方暫停戰事的提議，並對以色列及波灣國家發動更多攻擊，其中一場襲擊更在科威特國際機場引發大火。

該官員指出：「伊朗已對美國旨在結束這場被強加的戰爭的提議作出負面回應。」

他表示：「戰爭何時結束，將由伊朗決定，而不是由 (美國總統) 川普所設想的時間。」

此前，兩名巴基斯坦官員概述該提案內容，包括：第一，要求全面停止對伊朗的「侵略與暗殺行動」；其次，必須提供具體且具約束力的安全保證，確保未來不再爆發戰爭。

第三，伊朗要求相關方對其在戰爭中所遭受的損失進行賠償；第四，主張所有針對伊朗及其支持勢力的軍事行動須全面停止。

至於第五項關鍵條件，伊朗強調外界必須承認其對荷姆茲海峽擁有「天然且合法」的控制權，並主張對該戰略水道享有主權。該海峽承載全球約五分之一的石油運輸。

戰爭賠償與持續掌控荷姆茲海峽的要求，外界普遍認為難以被白宮接受，尤其在戰爭已對全球能源供應造成衝擊之際。

多方外交斡旋亦持續進行

在美伊雙方對談判進展說法不一之際，各方外交斡旋持續，埃及與巴基斯坦官員表示，調解方正推動美伊雙方進行面對面會談，最快可能於週五 (27 日) 在巴基斯坦舉行。

巴基斯坦總理謝里夫 (Shehbaz Sharif) 週二表示，願意協助促成美伊對話，相關表態亦獲川普轉發。

此外，一名參與調解的埃及官員則形容該和平方案為「全面協議」，並指出其中也包含限制伊朗對武裝組織的支持。

川普則表示，美國目前「正在談判中」，參與者包括特使魏科夫 (Steve Witkoff)、其女婿庫許納 (Jared Kushner)、國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 以及副總統范斯 (JD Vance)。

他未透露與伊朗哪一方接觸，但表示「對方確實希望達成協議」。

不過，就算美伊若展開談判，仍面臨重大挑戰，目前也不清楚伊朗政府內部由誰具備談判權，或是否有人願意談判，因為以色列已表明將持續鎖定伊朗領導層。

德黑蘭對美國保持高度戒心，指出川普政府任內曾兩度對伊朗發動攻擊，包括 2 月 28 日引爆本次戰爭的空襲。