裕融加速建光電案場 今年供綠電轉供訂單逾5000萬度 發電量將破1億度

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-25 17:25

裕融 (9941-TW) 於今 (25) 日舉辦法說會時指出，綠能事業是推動永續經營的關鍵布局，目前光電案場超過 350 座，將持續加速建置進度，預期今年發電量可突破 1 億度，並預計簽訂的綠電轉供訂單也將超過 5000 萬度。

裕融總經理闕源龍。(圖：裕融提供)

裕融說明，目前光電案場超過 350 座，將持續加速建置進度，目標全年發電量突破 1 億度，未來除了光電穩步營運，儲能也將依據政府強化電網韌性計劃與市場需求，彈性調整步調。

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另一方面，售電業務專注於協助企業客戶達成淨零碳排，提供綠電解決方案，今年預計簽訂的綠電轉供訂單超過 5000 萬度，務實推進 ESG 發展。

裕融去年對國內外總體政經環境的波動，秉持穩中求進原則，透過資產品質管控與強化供應商管理，逐步展現營運體質韌性，第四季單季稅後純益達 11.2 億元，年增 35%，顯示整體獲利動能已逐步回溫。

其中，金融事業方面，風險控管是支撐獲利回穩的重要基礎，去年第四季預期信用減損損年減 30%，而台灣延滯率自去年同期的 1.60% 降至 1.40%，已連續 8 個季度下降。

同時，裕融消金事業積極配合金保法納管，透過調整作業流程與人員訓練來符合法規要求；企金事業則在景氣波動中維持平穩，資產餘額年增 9.5%。

而中國事業因應總體環境變化，採取審慎授信與調控政策，確保資產品質可控，目前信用成本處於結構優化階段。

在東南亞，裕融穩健成長中，馬來西亞據點開展融資 (Money Lending) 業務後帶動整體業績，將持續以滾動式調整授信標準, 來平衡業務動能與潛在風險。

移動服務方面，裕融表示，轉型正穩步收成，儘管國內車市面臨關稅議題干擾和國旅降溫，格上租車仍憑藉長租業務的穩健拓源，維持獲利動能，包括格上出行事業、LINE GO 等移動服務，受惠於營運效率提升與成本費用管控得宜，加上精準把握節慶假期的強勁需求，帶動租車趟次與營收同步上升；而行冠 / 行將汽車零配件與二手車業務，去年第四季績效年增 24%，展現出深耕數位行銷與線上服務的實質效益。