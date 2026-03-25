鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 19:27

巨大 (9921-TW) 2025 年全年營收 602.65 億元，下探 7 年來新低點，年減 15.45%，而 2025 年也是巨大的連續三年營收衰退，而在今 (25) 日 2026 台北國際自行車展的首日，包括董事長劉湧昌及執行長劉素娟則雙雙以堅定口氣指出，今年巨大業績在透過產品生產結構、生產區位、主力產品價格帶的下移等策略，力拚全年業績雙位數的成長。

巨大 2025 年全年營收 602.5 億元，毛利率 19.8%，年增 0.8 個百分點，稅後純益 7.2 億元，年減 43.04%，每股純益 1.84 元。劉湧昌指出，去年的總體營收在中國大陸市場足足少 100 億元，目前巨大看好的是中國大陸因電動自行車新國家標準 2025 年 11 月實施後所帶動的市場商機。

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劉湧昌指出， 中國大陸因電動自行車新國家標準出爐，更加重視電動自行車的安全性能，造成小廠被迫退出市場，在巨大本身產品的包括半固態的防穿刺電池、安全電機系統優勢並符合新國家標準之下，巨大在 2025 年於中國大陸銷售電動自行車實績達 7000 輛，今年訂下目標爲 8 萬輛銷售目標。

劉湧昌指出，中國大陸市場原有的電動自行車市場規模達 50 萬輛，在新國家標準實施之後，不僅小廠被迫退出市場，同時，更有大陸企業來尋求巨大合作生產。

2025 年全年營收爲 602.65 億元，其中電動自行車占營收比重爲 25%，相對於高峰期，電動自行車占巨大的年營收比重一度高達 33%，巨大目前也規劃逐年放大電動自行車生產、銷售比重，甚至營收比重要超過自行車。

同時，巨大因台灣生產產品因移工問題，遭美國海關的禁制令 (WRO) 無法銷售到美國，巨大也因此調整部分中低規格產品移住越南的生產基地生產，加上原有越南具備輸歐的租稅優勢，劉湧昌指出，原有越南廠設計爲一年 25 萬輛自行車的產能，目前已透過加班方式擴大到年產 35 萬輛，在此一情況，巨大已在今年著手規劃對越南擴產。

同時，巨大執行長劉素娟指出，在市場消費力的考量之下，巨大規劃將調整產品設計，主力產品價格帶的下移，吸引更多的消費族群。