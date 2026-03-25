允能風場股權變更疑「放水」？經部：審查過程公開透明、2023年已行政裁罰3.5億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-25 17:27

離岸風電允能風場股權變動引發立委質詢質疑，經濟部能源署今 (25) 日重申，審查過程皆公開透明，針對允能風場股權變更已於 2023 年進行行政裁罰，沒收 3.5 億元履約保證金，並無立委所稱故意隱匿或少罰之情事。能源署說明，當時係考量疫情導致施工延宕與成本倍增等不可抗力因素，為避免案場爛尾而採取有條件同意變更。目前允能風場已順利完成全數 80 座風力機建置，每年預計可提供 24 億度綠電，穩定供應產業需求。

允能風場股權變更遭疑「放水」？經部：絕無隱匿、2023年已行政裁罰3.5億。（鉅亨網資料照）

立委於經濟委員會質詢中指出，允能風場在短時間內多次變更股權，質疑政府監管不力，甚至有放水之嫌。立委要求經濟部應對開發商釋出股權的獲利情況進行清查，並質疑裁罰金額與比例是否符合行政程序，擔心離岸風電政策淪為開發商套利的工具。對此，經濟部強調所有審查過程皆公開透明，且已採取嚴厲的處罰條款以防範廠商虛報財務狀況。

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能源署表示，2021 年允能風場的大股東台灣達德能源（WPD Taiwan）因 COVID-19 疫情導致施工延宕、成本無限倍增，而瀕臨破產邊緣。當時經濟部考量疫情發生的確為不可抗力因素，且允能風場已於施工中，若變成爛尾風場，恐造成政府和風場面臨雙輸局面，在聽取各方意見後，經濟部召開審查委員會後通過有條件的股權變更、新增法商道達爾公司為股東。

由於影響重大，最終經濟部在提高懲罰的前提下，有條件同意允能風場進行變更，並將相關條件納入行政契約。其中包括防範隱匿或變造財務狀況獲利，若財務重組過程中資料虛偽不實，公司除面臨 19.2 億的懲罰性高額違約金外，還要面臨 5 年的購電處罰，將躉購費率降低至迴避成本。同時，為避免頻繁變更股東，若新增道達爾公司後又進行變更，則沒收其保證金 3.5 億元。

能源署進一步解釋，2022 年允能大股東達德能源因全球財務策略調整，出售全球離岸風電事業部予美商全球基礎建設基金（GIP）。雖然此變更並非台灣達德能源主動造成，且與隱匿獲利的處罰前提不同，但經濟部仍認定違反不再釋出股權的承諾，故於 2023 年從嚴沒收其保證金 3.5 億元。