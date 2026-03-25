鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-25 20:26

國科會今 (25) 日召開第 31 次園區審議會核准投資案，會中通過 6 件投資案，其中 2 件不公開，投資 19.67 億元總額計新台幣 19.67 億元，此外尚有 5 件增資案，合計增資 21.7 億元。

國科會表示，4 件公開投資案中，有 3 家科技廠公司、1 家生技公司，核准投資案包括：光電產業之禾展國際有限公司南科分公司；電腦及周邊產業之博梭智能科技股份有限公司；精密機械產業之德律科技股份有限公司高雄分公司；生物技術產業之大益健康科研股份有限公司等。

‌



一、博梭智能科技公司，設立於竹科，投資金額 3 億元，主要產品為結合 AI 與 EDA 演算法的半導體布局優化軟體工具。本案公司為陽明交大的衍生新創公司，團隊多數成員來自陽交大資工系 EDA 實驗室，擁有學界 AI EDA 前沿研究的技術與深厚的 EDA 商業軟體設計經驗，運用全球首創的 AI 模型與演算法來重新打造 AI EDA 核心技術引擎，有效解決先進製程的繞線瓶頸。

目前 EDA 產業為現代半導體產業鏈的最上游，僅有極少數本土 EDA 公司，且絕少觸及 EDA 主流產品，本案公司致力於研發結合 AI 與 EDA 的創新產品，將有助開啟我國 EDA 產業的新篇章，為產業後續發展打下堅實的基礎。

二、大益健康科研股份有限公司（設立於竹科之宜蘭園區）投資金額 1,000 萬元元，主要產品為保健食品原料創新及開發、粉劑劑型優化，公司運用專利超音波萃取技術，並開發可控式溫溼度之植物熟成褐變系統、冷凍乾燥與造粒劑型優化之量產化能力，可生產良好機能性原料及解決粉包充填、膠囊充填與打錠等量產瓶頸。

該案技術適合作為高階保健食品研發與代工整合平台之核心基礎，可提升整體產業研發深度與製程標準化能力，並培育生技研發與工程專才，對我國生技與食品產業長期競爭力與技術持續創新發展具正面效益。

三、德律科技公司高雄分公司 (設立於南科之橋頭園區)，投資額為 4,200 萬元，提供電測自動檢測設備及影像光學自動檢測設備之相關服務。公司長期深耕高科技製造產業，致力於提供兼具效率與成本效益之整體檢測解決方案，以因應多元化生產與品質檢測需求。本次進駐橋頭園區，將透過在地化研發與服務布局，即時掌握客戶製程需求並縮短設備交付與技術支援時程，同時設置技術服務團隊，提供設備異常排除、安裝調校及操作維護教育訓練等服務。本案進駐園區有助於提升製造設備之服務能量，並強化南科產業聚落發展。

四、禾展南科分公司 (設立於南科)，該案投資 1,500 萬元，研發應用於工控、車載、醫療及航太等領域之液晶顯示器模組與觸控面板，公司專精於高可靠度顯示解決方案，產品具備高亮度（最高可達 2000 nits）、廣色域（NTSC 110%）與寬溫度設計，可於 - 30°C 至 + 85°C 的極端環境下穩定運作，並掌握全貼合製程技術，能快速回應客戶在特殊尺寸及曲面貼合等客製化需求。